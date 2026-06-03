Sandra Kubicka w kusych szortach przechadza się po tarasie. Tak się urządziła! Pięknie?

Kubicka miała dom i ogród. Teraz zachwyca się własnym tarasem

Jeszcze niedawno Sandra Kubicka pokazywała fanom swoje życie w wymarzonym domu pod Warszawą. Przestronny ogród, rodzinna atmosfera i wspólne plany z Aleksandrem Milwiwem-Baronem miały być początkiem nowego rozdziału. Los napisał jednak inny scenariusz. Po rozstaniu z muzykiem modelka postanowiła zamknąć ten etap i przeprowadziła się do nowego mieszkania w stolicy.

Gwiazda nie ukrywa, że decyzja o zmianie miejsca była przemyślana. W mediach społecznościowych podkreślała, że nikt jej z domu nie wyrzucił i że sama chciała zacząć wszystko "na świeżo". To właśnie dlatego zamieniła willę z ogrodem na nowoczesny apartament, który urządza według własnego gustu.

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Pewnie się domyślacie, widzicie, że otoczenie się zmieniło. Będę nagrywać współprace reklamowe częściej stąd. To jest moje nowe mieszkanie. Nikt nikogo nie wyrzucił, od razu tutaj ucinam wszystkie spekulacje, jakieś wymysły. Wszystko jest okej. Nadal jesteśmy właścicielami domu. Ja tam jeżdżę, kursuję, sobie powoli przygotowuję to mieszkanie, bo dopiero jest świeże po remoncie, jeszcze pachnie farbą. Robię pokój Leosiowi, muszę tapetę mu tam nakleić, rozpakowuję, przygotowuję garderobę, nie śpieszy mi się. Natomiast będziecie widzieć współpracę stąd, to jest normalne. No, ale nikt nikogo nie wyrzucił, nic się nie dzieje. To była moja decyzja, że chcę na świeżo - opowiadała Kubicka w mediach społecznościowych w grudniu zeszłego roku.

Nowe lokum Sandry robi wrażenie. Jasne wnętrza, modne dodatki i przestrzeń skrojona pod potrzeby młodej mamy to dopiero początek. Największą uwagę fanów przyciąga teraz taras. To właśnie on stał się prawdziwą perełką nowego mieszkania. Przestronny, pełen zieleni i idealny do wypoczynku na świeżym powietrzu daje namiastkę ogrodu, z którego Kubicka musiała zrezygnować po wyprowadzce.

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Kubicka pokazała taras. Jest pięknie!

Taras, który na swoim instagramowym profilu pokazała Kubicka, jest miejscem, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. To tam Sandra leniuchuje, pałaszuje owoce, spędza czas z synkiem i łapie chwile oddechu między zawodowymi obowiązkami. Na balkonie nie brakuje roślin, są wygodne meble i całkiem duża przestrzeń. Dzięki temu taras przypomina prywatną strefę relaksu.

"Przepiękny, uwielbiam takie tarasy", "Cudowny taras ! Przytulny. Tylko korzystać z pogody i takiego tarasu", "Pięknie się prezentuje!", "Genialny taras", "Cudny taras!! I ty taka szczęśliwa", "Ślicznie", "Brakuje tylko stosu książek" - ocenili fani modelki, która na nagraniu przechadzała się po swoim królestwie ubrana w kuse szorty.

A jak wam się podoba?

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