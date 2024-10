Sandra Kubicka to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą, co robić, aby było o nich głośno. Modelka i influencerka chętnie udostępnia w swoich mediach społecznościowych informacje o sobie. To właśnie tam pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne. Niedawno poszła o krok dalej i zaprezentowała fanom to, jak będzie wyglądać jej dom. Jest luksus i przepych.

Sandra Kubicka pokazała swój nowy dom

Sandra Kubicka wybrała się niedawno na budowę swojego nowego domu. W trakcie jej nagrania fani mogli podziwiać luksusowe wnętrza, które wypełnione zostały czarnymi meblami oraz drogą zabudową. Warto dodać, że kiedy modelka weszła do toalety, oczom widzów nie ukazała się zwykła łazienka, a pokój kąpielowy. Dwuosobowy prysznic, toaleta z samoczyszczeniem - to już nie lada luksus. Warto też wspomnieć o przezroczystej wannie, której wartość to około 13 tysięcy złotych.

Sandra Kubicka pokazała też tynkową płaskorzeźbę na ścianie klatki schodowej, a także wyznała, że już niedługo w jej domu powstanie ogród zimowy. Z kolei na dachu domu para ma umieścić kanapy oraz zrobić strefę relaksu. Sandra nie kryła zachwytu nad rozciągającą się panoramą miasta, którą widać z jej tarasu. W domu swój pokój będzie mieć też syn pary. Chłopiec może liczyć na prawdziwe luksusy. Widać, że gwiazda chce zapewnić swojemu dziecku, jak najlepsze warunki do życia.

Sandra Kubicka straciła miliony

Jakiś czas temu Sandra Kubicka odpowiedziała na swoim InstaStories, że nie boi się ciężkiej pracy i doskonale wie, jak to jest nie mieć nic. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że w młodości straciła masę pieniędzy. Jak się jednak okazuje, wyciągnęła z tego naukę.

(…) ja już wiele razy w życiu upadłam. Dopiero gdy upadniesz na dno, uczysz się na błędach i wstajesz silniejsza. Ja już dostałam po głowie od życia. Popełniłam mnóstwo błędów. Zawodowych i związkowych. Swój pierwszy milion przewaliłam na głupoty, gdy byłam smarkulą i musiałam zacząć od nowa z 10 dolarami na koncie. Wiem, jak to jest nie mieć nic. Wiem, jak to jest mieć dużo, ale dopiero teraz jestem świadomą osobą, więc działam. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy - napisała w sieci.

