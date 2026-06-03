Amerykanie zaatakowali wyspę w cieśninie Ormuz. Koniec zawieszenia broni?

USA: Przechwyciliśmy irańskie rakiety i drony. Amerykanie zaatakowali wyspę Keszm

Amerykańskie siły przechwyciły wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów oraz przeprowadziły ataki na irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej – poinformowało we wtorek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Według komunikatu amerykańskiego wojska działania były odpowiedzią na próby ataków ze strony Iranu, do których doszło 2 czerwca w różnych częściach Bliskiego Wschodu. „Amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów, a także przeprowadziły uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm” – przekazał CENTCOM.

Jak podano, Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich państw regionu. Żaden z nich nie trafił jednak w zamierzony cel. Dwa pociski wystrzelone w stronę Kuwejtu nie doleciały do celu lub rozpadły się podczas lotu. Z kolei trzy rakiety skierowane na Bahrajn zostały przechwycone przez systemy obrony powietrznej USA i Bahrajnu.

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CENTCOM poinformował również, że wcześniej amerykańskie siły zestrzeliły trzy irańskie drony uderzeniowe. Maszyny miały lecieć w kierunku cywilnych statków znajdujących się na wodach regionu. Amerykańskie wojsko przekazało także, że przeprowadziło ataki na wojskowy naziemny punkt kontroli na irańskiej wyspie Keszm. Według strony amerykańskiej działania te miały charakter obronny. Dowództwo zapewniło, że w wyniku irańskich działań żaden amerykański żołnierz nie został ranny. „Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni” – podkreślono w komunikacie.

W kolejnym oświadczeniu amerykańskie dowództwo stwierdziło, że wszystkie irańskie ataki wymierzone w siły USA zakończyły się niepowodzeniem. CENTCOM odrzucił też twierdzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), według których Iran miał skutecznie zaatakować kwaterę główną 5. Floty USA w Bahrajnie oraz amerykańską bazę lotniczą w regionie. To kolejna wymiana ognia między USA a Iranem w ostatnich dniach. W poniedziałek CENTCOM informował, że amerykańskie siły zestrzeliły dwie irańskie rakiety balistyczne wystrzelone w kierunku bazy USA w Kuwejcie. Wcześniej wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło również ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia.

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📍Explosions were heard on Iran’s Qeshm Island according to state media reports→ Explosions reported near the areas of Suza and Masen on the island were initially assessed as a possible projectile impact in an uninhabited area, with no further details or casualty reports… pic.twitter.com/AC1tHzfdJQ— Anadolu English (@anadoluagency) June 2, 2026

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