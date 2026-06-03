Opole to więcej niż festiwal! Tak rodziła się legenda polskiej piosenki

Gdy w maju lub w czerwcu rozbrzmiewają pierwsze dźwięki w opolskim amfiteatrze, cała Polska wie, że zaczyna się muzyczne święto. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu od ponad sześciu dekad jest miejscem, gdzie rodzą się gwiazdy, powracają legendy i powstają przeboje, które później nuci cały kraj. Dziś trudno wyobrazić sobie polską muzykę bez Opola!

Wszystko zaczęło się w 1963 roku. Pomysł stworzenia festiwalu narodził się w głowach dziennikarzy - Jerzego Grygolunasa i Mateusza Święcickiego. Chcieli stworzyć wydarzenie promujące polskich artystów i rodzime piosenki. Ich marzenie szybko stało się rzeczywistością dzięki wsparciu władz miasta. W nowo wybudowanym amfiteatrze odbył się pierwszy festiwal, który od razu okazał się wielkim sukcesem.

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Już podczas inauguracyjnej edycji publiczność zachwyciła Ewa Demarczyk, która błyskawicznie stała się jedną z największych gwiazd polskiej sceny. W kolejnych latach przez opolską scenę przewinęły się największe nazwiska rodzimej muzyki. To tutaj swoje sukcesy święcili Czesław Niemen, Anna German, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz czy Budka Suflera. Dla wielu artystów występ w Opolu był przepustką do wielkiej kariery.

Festiwal przetrwał zmiany ustrojowe, kryzysy i polityczne zawirowania. W czasach PRL-u był jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Widzowie śledzili transmisje przed telewizorami, a wykonawcy marzyli o występie przed opolską publicznością. Zdarzały się także kontrowersje, konflikty i głośne skandale, które tylko podsycały zainteresowanie imprezą. W 1982 r. - jedyny raz w historii - festiwal się nie odbył, a w czasie pandemii w roku 2020 i 2021 został przeniesiony na wrzesień. W 2026 r. festiwal wystartuje 4 czerwca i potrwa przez 4 dni.

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Opole około 25 lat temu

Co działo się na festiwalu w Opolu na przełomie stuleci? W 1999 r. Grzegorz Markowski wyszedł na scenę w skąpej, czarnej koszulce, a po jakimś czasie pokazał się bez niej. Miał 45 lat i ciało, którego można mu było pozazdrościć. W tym samym roku widzowie zobaczyli też młodziutką, ubraną w biel Kasię Stankiewicz, Shazzę z gołym brzuchem śpiewającą z... Pawłem Kukizem czy Ryszarda Rynkowskiego u szczytu sławy.

Rok później na opolskiej scenie królowała Kasja Paschalska z burzą rudych loków na głowie, a Agnieszka Chylińska dała z siebie wszystko ubrana w skórzane spodnie, z długimi, czarnymi włosami i mocnym makijażem na twarzy. W 2001 r. Shazza eksponowała krągłości, Natalia Kukulska oczarowała wszystkich w kusej, srebrnej sukience, a Halina Mlynkova tańczyła w "syrenkowym", niebieskim wdzianku, podczas gdy w skórzanych spodniach paradował Witold Paszt.

W kolejnym roku Michał Wiśniewski odsłonił brzuch i pokazał się w make upie, Violetta Villas chodziła po scenie pod rękę w Tomaszem Kammelem, Edyta Górniak stała na bramce i kusiła zgrabnymi nogami, a Beata Kozidrak była... nie do poznania! Zresztą sami zobaczcie. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA z festiwalu w Opolu z tamtych lat!

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