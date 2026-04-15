Kanye West przyjeżdza do Polski. Kontrowersyjny raper da koncert na stadionie

Kanye West wystąpi w Polsce

Od dłuższego czasu krążyły plotki, że Kanye West w ramach najnowszej trasy koncertowej zawita również do Polski, i właśnie te doniesienia stały się faktem. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Ye świętuje sukcesy swojego niedawno wydanego albumu "Bully", który osiągnął wyniki znacznie przekraczające oczekiwania. Potwierdzeniem niesłabnącej popularności muzyka jest również wyprzedany koncert na stadionie w Los Angeles, gdzie oprawa wizualna, oświetlenie i sama konstrukcja sceny zachwyciły ogromną rzeszę internautów, co skrupulatnie odnotował serwis se.pl. Wydaje się zatem, że skandale, z antysemickimi i rasistowskimi wypowiedziami w tle, nie wpłynęły negatywnie na pozycję rapera. Z pewnością i nad Wisłą nie zabraknie chętnych do wzięcia udziału w jego widowisku, a my znamy już konkretną datę i miejsce tego wydarzenia.

Kanye West w Polsce. Data i miejsce koncertu

Na oficjalnej stronie internetowej artysty oficjalnie ogłoszono jego polski koncert. Z informacji tam zamieszczonych dowiadujemy się, kiedy twórca takich przebojów jak "Stronger" czy "Flashing Lights" odwiedzi Polskę. Widowisko z udziałem amerykańskiego rapera zaplanowano na piątek, 19 czerwca 2026 roku, a miejscem koncertu będzie Stadion Śląski w Chorzowie.

Bilety na koncert Kanye Westa. Jak i kiedy kupić?

Osoby zainteresowane udziałem w chorzowskim koncercie będą mogły kupić bilety w przedsprzedaży, która rozpocznie się 20 kwietnia. Aby uzyskać do niej dostęp, wymagana jest wcześniejsza rejestracja na oficjalnej stronie tour.yeezy.com, konkretnie w sekcji dedykowanej Polsce, gdzie należy zostawić swój adres e-mail oraz numer telefonu. Otwarta, ogólnodostępna sprzedaż wejściówek ma ruszyć zaledwie dzień później, czyli 21 kwietnia.

Kanye West w Chorzowie. Nieoficjalne ceny wejściówek

Chociaż oficjalny cennik biletów na występ amerykańskiego rapera w Polsce nie został jeszcze opublikowany, to według doniesień serwisu glamrap.pl, fani muszą przygotować się na następujące wydatki:

Pakiet VIP: 3500 złotych

Strefa Golden Circle: 1800 złotych

Miejsce na płycie: 1200 złotych

Trybuny kategoria 1: 1200 złotych

Trybuny kategoria 2: 950 złotych

Trybuny kategoria 3: 850 złotych

Trybuny kategoria 4: 750 złotych

Trybuny kategoria 5: 550 złotych