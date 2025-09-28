Niepokojące wieści. Stanisława Celińska bardzo cierpi i odwołuje koncerty. Potrzebna operacja

Stanisława Celińska to legenda polskiego kina i teatru. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała wiele niezapomnianych ról. W 1970 roku, zaledwie rok po ukończeniu warszawskiej szkoły teatralnej, zagrała u Wajdy w wielkim filmie "Krajobraz po bitwie". Jej ekranowym partnerem był sam Daniel Olbrychski. Celińska zawsze jednak kochała teatr, na swoich deskach gościły ją m.in: Nowy Teatr, Teatr Studio, Teatr Współczesny. Stanisława Celińska od 2014 roku jest gwiazdą popularnego serialu TVP "Barwy szczęścia".

Celińska musiała odwołać koncerty

Stanisława Celińska ma także niezwykły głos i talent wokalny. Od 2002 roku śpiewaniu właśnie postanowiła się poświęcić. Nagrała albumy: "Atramentowa", "Nowa Warszawa" błyskawicznie stały się złote i platynowe, a bilety na koncerty gwiazdy sprzedają się w "mgnieniu oka". Artystka jest uwielbiana nie tylko za mocny, przejmujący głos, ale i niesamowity kontakt z publicznością.

Niestety, pod koniec września 2025 roku, Stanisława Celińska na swoim profilu na Facebooku podzieliła się z fanami smutną wiadomością. W poście wyjaśniła, że musi odwołać najbliższe koncerty, bo ból kręgosłupa stał się nie do wytrzymania.

"Jest mi bardzo przykro z tego powodu"

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z państwem po występach

- napisała Stanisława Celińska na Facebooku.

Celińska obiecała, że będzie informować o kolejnych krokach i planach powrotu na scenę. "Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce" - dodała na koniec. Pani Stanisławie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Sonda Lubisz Stanisławę Celińską? Tak Nie Nie mam o niej zdania