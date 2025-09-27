Tak Ryszard Rynkowski przemówił nad grobem żony. Był bardzo dzielny

Msza żałobna w intencji Edyty Rynkowskiej rozpoczęła się w sobotę, 27 września 2025 roku o godz. 11:30, w parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Ceremonii przewodził ksiądz Janusz Jezusek, który 19 lat temu udzielił Ryszardowi i Edycie Rynkowskim sakramentu małżeństwa. Liturgię koncelebrowało także kilku innych, zaprzyjaźnionych z rodziną kapłanów.

Poruszające kazanie księdza na pogrzebie Rynkowskiej

Ksiądz Jezusek, nad urną Edyty Rynkowskiej wygłosił bardzo osobiste, poruszające kazanie. Od razu widać, że żona Ryszarda Rynkowskiego była w Brodnicy kochana.

Zawsze będzie zdawać się nam, że ta uroczystość to tylko tak po ludzku coś, co możemy w pewien sposób zaklinać, że jej nie ma. Że to się nie wydarzyło, że niemożliwe, że było.Że jeszcze można było inaczej, że jeszcze można było to wszystko w jakiś sposób innym poukładać. I po tych przemyśleniach dopiero przychodzi człowiek i idzie po tak zwanym rozum do głowy, że tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, czy ty go chcesz, czy nie. Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Gdybyśmy wiedzieli, o której przyjdzie i dlaczego przychodzi, wtedy może w jakiś sposób udałoby nam się zabezpieczyć, nie wpuścić.

W ten sposób Ryszard Rynkowski i jego syn, Ryszard junior, pożegnali ukochaną żonę i matkę. Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku. Miała tylko 52 lata. Jej mąż i syn bardzo dzielnie uczestniczyli w jej ostatniej drodze. Po mszy Ryszard Rynkowski przemówił do zebranych pod kościołem żałobników. Tu obok niego stał 18-letni syn Ryszard. Muzyk był bardzo silny, jednak w ostatnim zdaniu, przy słowie "wspomnieniowy" głos mu się załamał.

Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i, że was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniowy.