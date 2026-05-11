Patryk Budniak przeszedł skomplikowaną operację. Trwała wiele godzin

Nowe informacje napływają ze szpitala w Poznaniu, gdzie po dramatycznym wypadku podczas meczu ligowego trafił Patryk Budniak. 19-letni zawodnik Startu Gniezno przeszedł wielogodzinną, skomplikowaną operację kręgosłupa i obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Lekarze podkreślają, że jego stan jest ciężki, a najbliższe dni będą kluczowe dla dalszego rokowania.

Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Zuzana Pankros, rzecznik prasowa Wielospecjalistycznego Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, młody żużlowiec doznał bardzo poważnych obrażeń.

– Jest po dość skomplikowanej operacji kręgosłupa. Obecnie jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, co jest normalnym postępowaniem po tego typu zabiegach. Znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz urazu kręgosłupa ma także złamaną miednicę i złamania kończyn dolnych – powiedziała rzeczniczka szpitala.

Lekarze na razie nie chcą przesądzać, jakie mogą być długofalowe skutki odniesionych obrażeń i czy zawodnik odzyska pełną sprawność. Jak podkreślają, obecnie najważniejsza jest stabilizacja stanu zdrowia pacjenta oraz obserwacja organizmu po bardzo ciężkiej operacji. – To młody i silny chłopak, dlatego wszyscy wierzymy, że da radę – dodała Zuzana Pankros.

Rzeczniczka zaznaczyła również, że mimo stabilizacji parametrów życiowych, stan Patryka Budniaka nadal określany jest jako ciężki.

– Proszę pamiętać, że jest po bardzo ciężkim wypadku i doznał wielu obrażeń. Jego stan jest ciężki. Wierzymy, że będzie dobrze – podkreśliła.

Operacja młodego żużlowca trwała kilka godzin. Do poznańskiego szpitala został przetransportowany po godzinie 20:30, a zabieg zakończył się dopiero w nocy. Nad zawodnikiem pracował zespół neurochirurgów, a obecnie jego stan monitorują anestezjolodzy oraz lekarze oddziału intensywnej terapii. W najbliższych dniach konieczna będzie dalsza diagnostyka i codzienne badania oceniające, czy organizm prawidłowo reaguje na leczenie.

Dramatyczny przebieg meczu. Zawodnik Startu Gniezno wyleciał w powietrze

Przypomnijmy, że do dramatycznego wypadku doszło podczas 12. biegu meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak i Leon Szlegiel sczepili się motocyklami na łuku toru, po czym z ogromną siłą uderzyli w dmuchaną bandę. Zawodnik Startu Gniezno został wyrzucony poza tor i uderzył jeszcze w betonowy element trybun oraz stojącego obok busa.

Na stadionie natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Spotkanie zostało przerwane, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 19-latka do szpitala w Poznaniu.

Poruszające sceny rozegrały się także po zakończeniu zawodów. Gdy ratownicy przenosili Patryka Budniaka do śmigłowca LPR, kibice zgromadzeni na stadionie zaczęli bić brawo i skandować jego imię, okazując wsparcie młodemu zawodnikowi w dramatycznych chwilach.

Akcja ratunkowa na meczu żużlowym: