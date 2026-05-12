Auto zjechało do rowu i wypadło na jezdnię. LPR zabrało 5-latka do szpitala

Maria Hędrzak
2026-05-12 20:25

W poniedziałek, 11 maja w Borkowicach (pow. przysuski) doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kierowca Toyoty najprawdopodobniej zasnął i zjechał autem do rowu. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, w tym LPR, które przetransportowało 5-letniego pasażera do szpitala.

Wypadek w Borkowicach
Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 14:00. Informacja o zajściu dotarła do mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze od świadka, który zauważył stojący na jezdni samochód i zatrzymał się, by wezwać służby i udzielić podróżującym pojazdem pomocy.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 49-letni kierujący pojazdem marki Toyota, jadąc od miejscowości Skrzynno w kierunku miejscowości Borkowice, podróżował wraz ze swoim 5-letnim synem. Dziecko przewożone było w foteliku, jednak nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa. Prawdopodobnie z powodu zmęczenia kierujący zasnął za kierownicą, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Samochód prawdopodobnie poruszał się rowem przez około 50 m, po czym został wyrzucony z powrotem na jezdnię - przekazała sierż. Aleksandra Bałtowska z KPP w Przysusze.

49-letni kierowca był trzeźwy, nic mu się nie stało. 5-letni pasażer potrzebował natomiast pomocy medycznej po tym, jak wypadł z fotelika i znalazł się w przedniej części auta. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała dziecko z ogólnymi obrażeniami ciała do szpitala. Funkcjonariusze zajmują się obecnie ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży. Zmęczenie znacząco wpływa na koncentrację i czas reakcji, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Przypominamy również o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa oraz każdorazowym zapinaniu pasów bezpieczeństwa. To podstawowe zasady, które mogą uratować życie i zdrowie najmłodszych pasażerów - podkreśliła sierż. Bałtowska.

