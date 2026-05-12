IMGW wydał ostrzeżenia. Gdzie wystąpią kolejne burze i przymrozki?

Maria Hędrzak
2026-05-12 16:38

We wtorek, 12 maja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. W części powiatów wystąpią kolejne burze, podczas gdy na południu pojawią się przymrozki. Do kiedy obowiązują alerty i co przyniesie środowa aura? Poznajcie szczegóły najnowszych prognoz.

Gdzie obowiązują alerty IMGW przed burzami i przymrozkami?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla wybranych obszarów w województwach podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. W większości powiatów ostrzeżenia były ważne do godz. 16:00, jednak w części (pow. siemiatycki, bielski, wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński, grajewski, moniecki, hajnowski, białostocki, sokólski, augustowski, sejneński, Białystok, Łomża) utrzymają się aż do 19:00.

Dodatkowo, dla wybranych powiatów na południu Polski (pow. nowosądecki, nowotarski, tatrzański, suski, żywiecki, cieszyński), wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków. Będą one w mocy od północy do 7:00 w środę. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Prognoza pogody na środę. Co nas czeka 13 maja?

Według prognoz synoptyków IMGW w nocy z wtorku na środę deszcz popada głównie na zachodzie, północnym wschodzie oraz w Karpatach. Na północnym wschodzie początkowo możliwe będą zanikające burze, a na Podhalu spodziewany jest deszcz ze śniegiem, podczas gdy w wyższych partiach gór spadnie sam śnieg.

"Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, nad morzem około 7°C; w rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do -1°C, w rejonie Karpat miejscami spadek do -1°C, przy gruncie do około -3°C" - czytamy.

Środa, 13 maja, upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, chociaż pod koniec dnia, szczególnie na wschodzie kraju, spodziewać się można rozpogodzeń. Możliwe będą przelotne deszcze, a na zachodzie po południu mogą dodatkowo pojawić się miejscowe burze.

"Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9°C" - przekazał IMGW.

PROGNOZA POGODY
POGODA
OSTRZEŻENIE IMGW