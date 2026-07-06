Mieszkańcy wybrali nowe inwestycje. Wiemy, na co Warszawa wyda ponad 125 milionów

Trzynasta odsłona Budżetu Obywatelskiego w stolicy

Na początku lipca poznaliśmy rezultaty głosowania w trzynastej edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego. Znamy już listę projektów ogólnomiejskich, które zdobyły największą popularność wśród warszawiaków.

Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii projektów miejskich okazała się inicjatywa „Nie Jesteś Sam – Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży”. Zakłada ona utworzenie darmowego, miejskiego ośrodka wsparcia dla najmłodszych. Pomysł ten poparło ponad 10 tysięcy mieszkańców, a koszt jego wdrożenia wyniesie ponad 2,5 miliona złotych.

Na drugiej pozycji uplasował się projekt „2050 drzew i krzewów dla Warszawy (kontynuacja)”, gromadząc 9601 głosów. Trzecie miejsce przypadło inicjatywie „Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie”, która zakłada wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych. Ten pomysł zyskał poparcie 9427 głosujących.

Najdroższym w realizacji okazał się projekt z czwartego miejsca: „Zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach”. Zagłosowało na niego 8335 osób, a miasto wyda na ten cel 4,8 miliona złotych.

Mieszkańcy stolicy poparli również wiele innych inicjatyw. Zdecydowano między innymi o darmowych podpaskach w placówkach edukacyjnych, zakupie karmy i schronień dla zwierząt, a także odnowieniu nadwiślańskich placów zabaw. Wśród zwycięskich pomysłów znalazły się również darmowe zajęcia jogi oraz uruchomienie tramwaju wodnego na Wiśle.

Rekordowa pula środków w Budżecie Obywatelskim

Tegoroczne głosowanie w warszawskim BO odbywało się w dniach 1-15 czerwca. Wybierać można było spośród 1185 pomysłów. Ostatecznie do wdrożenia zatwierdzono 582 projekty.

24 miejskie,

172 dzielnicowe,

385 lokalnych.

Z kompletnymi wynikami można zapoznać się na stronie internetowej bo.um.warszawa.pl.

W tegorocznej edycji zagłosowało 55 366 mieszkańców. Najwyższą frekwencję odnotowano na obrzeżach miasta, w dzielnicach takich jak Wesoła, Wawer oraz Rembertów. Niemal wszyscy uczestnicy (99 procent) oddali swój głos przez internet.

Całkowity koszt realizacji wybranych pomysłów w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie ponad 125 milionów złotych.

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