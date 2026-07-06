Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 6.07.2026 r.?

W poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na swojej stronie poinformował o utrudnieniach w funkcjonowaniu pierwszej linii metra. Komunikat został opublikowany o godzinie 5:33.

Jak przekazano, przyczyną problemów są przyczyny techniczne. Z tego powodu pociągi linii M1 nie kursują na całej trasie i zostały podzielone na dwa niezależne odcinki.

Obecnie metro kursuje w relacjach:

Kabaty – Wilanowska,

Młociny – Świętokrzyska.

Oznacza to, że przejazd między stacjami Wilanowska i Świętokrzyska nie jest możliwy metrem. Na szczęście pasażerowie mogą swobodnie poruszać się metrem na pozostałych liniach.

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Komunikacja zastępcza

Aby ułatwić pasażerom dojazd, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uruchomił autobusową linię zastępczą Za Metro, która kursuje na trasie:

Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska – al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.

Dodatkowo uruchomiono tramwajową linię zastępczą Za Metro na trasie:

Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.

Jak długo potrwają utrudnienia na linii metra M1?

Na razie Zarząd Transportu Miejskiego nie podał, kiedy awaria zostanie usunięta i kiedy pociągi linii M1 wrócą do normalnego kursowania na całej trasie. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźnika oraz uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży w porannym szczycie komunikacyjnym.

Do czasu usunięcia usterki zalecane jest korzystanie z uruchomionej komunikacji zastępczej oraz alternatywnych linii tramwajowych i autobusowych.