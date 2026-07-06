Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 6.07.2026 r.?
W poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na swojej stronie poinformował o utrudnieniach w funkcjonowaniu pierwszej linii metra. Komunikat został opublikowany o godzinie 5:33.
Jak przekazano, przyczyną problemów są przyczyny techniczne. Z tego powodu pociągi linii M1 nie kursują na całej trasie i zostały podzielone na dwa niezależne odcinki.
Obecnie metro kursuje w relacjach:
- Kabaty – Wilanowska,
- Młociny – Świętokrzyska.
Oznacza to, że przejazd między stacjami Wilanowska i Świętokrzyska nie jest możliwy metrem. Na szczęście pasażerowie mogą swobodnie poruszać się metrem na pozostałych liniach.
Komunikacja zastępcza
Aby ułatwić pasażerom dojazd, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uruchomił autobusową linię zastępczą Za Metro, która kursuje na trasie:
Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska – al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.
Dodatkowo uruchomiono tramwajową linię zastępczą Za Metro na trasie:
Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.
Polecany artykuł:
Jak długo potrwają utrudnienia na linii metra M1?
Na razie Zarząd Transportu Miejskiego nie podał, kiedy awaria zostanie usunięta i kiedy pociągi linii M1 wrócą do normalnego kursowania na całej trasie. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźnika oraz uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży w porannym szczycie komunikacyjnym.
Do czasu usunięcia usterki zalecane jest korzystanie z uruchomionej komunikacji zastępczej oraz alternatywnych linii tramwajowych i autobusowych.