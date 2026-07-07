Groźne zderzenie pod Warszawą. Dwóch nastolatków wpadło pod samochód

13-latek i 15-latek na hulajnodze zderzyli się z osobówką
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na terenie Józefowa pod Warszawą. Dwóch nastolatków – 13-latek przewożący na hulajnodze elektrycznej swojego 15-letniego kolegę - uderzyło w prawidłowo jadący samochód marki BMW, którym kierował 49-latek. Chłopcy wyjeżdżali z drogi podporządkowanej.
Nastolatkowie trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała. Jak podkreślają policjanci uratowały ich kaski, które oboje mieli na głowach. Gdyby nie one całe zdarzenie mogłoby się skończyć ciężkimi urazami głowy, które w takich sytuacjach bywają bardzo groźne i mogą prowadzić nawet do zgonu poszkodowanego.
Film z przebiegu zajścia dostępny jest na stronie policji w Otwocku.
Przypomnijmy, że od 3 czerwca br. wprowadzono obowiązek noszenia kasków przez dzieci i młodzieży do 16. roku życia podczas poruszania się rowerami, hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu zbiorowego. To odpowiedź na coraz częstsze incydenty związane m.in. z rozpędzonymi młodocianymi hulajnogistami, którzy doprowadzają do kolizji z innymi użytkownikami ruchu i pieszymi.
O czym pamiętać, zanim wsiądziemy na hulajnogę
Aby bezpiecznie i legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną, należy pamiętać o kluczowych zasadach:
- Osoby do 16. roku życia obowiązkowo muszą być wyposażone w kask (za jego brak rodzicom lub opiekunom grozi mandat karny w wysokości do 100 zł)
- Osoby w wieku od 13 do 18 lat, aby legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1.
- Przed uruchomieniem pojazdu trzeba bezwzględnie znać zasady ruchu drogowego – w tym m.in. znaki drogowe oraz zasady pierwszeństwa przejazdu.
- Przepisy kategorycznie zabraniają przewożenia innych osób, zwierząt ani ładunków na hulajnodze elektrycznej.
Należy pamiętać, że w zderzeniu hulajnogi z samochodem kierowcę samochodu chroni karoseria, pasy bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne. Osoba na hulajnodze nie ma wokół siebie żadnej osłony. Przy uderzeniu w pojazd jest narażona na bezpośredni, kontakt z karoserią. Jedyną rzeczą, która na hulajnodze może realnie ochronić naszą głowę przed tragicznym w skutkach urazem, jest kask.
11-latek wjechał hulajnogą pod autobus: