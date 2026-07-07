Groźne zderzenie pod Warszawą. Dwóch nastolatków wpadło pod samochód

13-latek i 15-latek na hulajnodze zderzyli się z osobówką

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na terenie Józefowa pod Warszawą. Dwóch nastolatków – 13-latek przewożący na hulajnodze elektrycznej swojego 15-letniego kolegę - uderzyło w prawidłowo jadący samochód marki BMW, którym kierował 49-latek. Chłopcy wyjeżdżali z drogi podporządkowanej.

Nastolatkowie trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała. Jak podkreślają policjanci uratowały ich kaski, które oboje mieli na głowach. Gdyby nie one całe zdarzenie mogłoby się skończyć ciężkimi urazami głowy, które w takich sytuacjach bywają bardzo groźne i mogą prowadzić nawet do zgonu poszkodowanego.

Film z przebiegu zajścia dostępny jest na stronie policji w Otwocku.

Przypomnijmy, że od 3 czerwca br. wprowadzono obowiązek noszenia kasków przez dzieci i młodzieży do 16. roku życia podczas poruszania się rowerami, hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu zbiorowego. To odpowiedź na coraz częstsze incydenty związane m.in. z rozpędzonymi młodocianymi hulajnogistami, którzy doprowadzają do kolizji z innymi użytkownikami ruchu i pieszymi.

O czym pamiętać, zanim wsiądziemy na hulajnogę

Aby bezpiecznie i legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną, należy pamiętać o kluczowych zasadach:

Osoby do 16. roku życia obowiązkowo muszą być wyposażone w kask (za jego brak rodzicom lub opiekunom grozi mandat karny w wysokości do 100 zł)

Osoby w wieku od 13 do 18 lat, aby legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1.

Przed uruchomieniem pojazdu trzeba bezwzględnie znać zasady ruchu drogowego – w tym m.in. znaki drogowe oraz zasady pierwszeństwa przejazdu.

Przepisy kategorycznie zabraniają przewożenia innych osób, zwierząt ani ładunków na hulajnodze elektrycznej.

Należy pamiętać, że w zderzeniu hulajnogi z samochodem kierowcę samochodu chroni karoseria, pasy bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne. Osoba na hulajnodze nie ma wokół siebie żadnej osłony. Przy uderzeniu w pojazd jest narażona na bezpośredni, kontakt z karoserią. Jedyną rzeczą, która na hulajnodze może realnie ochronić naszą głowę przed tragicznym w skutkach urazem, jest kask.

11-latek wjechał hulajnogą pod autobus:

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