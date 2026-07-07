5-letnia dziewczynka została sama na dworcu w Warszawie. Rodzice odjechali pociągiem!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-07 15:39

Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do szokującego incydentu. Pięcioletnie dziecko błąkało się samotnie po peronie, co natychmiast zauważył jeden z podróżnych. Szybka interwencja policji ujawniła, że bliscy dziewczynki wyruszyli w dalszą trasę bez niej!

5-latka sama na peronie! Jej rodzice odjechali pociągiem ze stacji
Autor: Fotokon/Shutterstock, KSP/ Shutterstock

5-letnia dziewczynka z Niemiec sama na peronie Dworca Warszawa Zachodnia

W sobotę, 4 lipca, na stołecznym Dworcu Zachodnim rozegrały się dramatyczne chwile. Uwagę jednego z pasażerów przykuła samotna kilkulatka, o czym świadek niezwłocznie zawiadomił przechodzących w pobliżu mundurowych. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że rodzina dziewczynki wsiadła do składu jadącego w kierunku Warszawy Centralnej, pozostawiając ją na zewnątrz.

- Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na peronie zastali 5-letnią obywatelkę Niemiec. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczynką, zapewnili jej bezpieczeństwo i wsparcie do czasu wyjaśnienia sytuacji - przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

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Szczęśliwe spotkanie 5-latki z rodzicami na komisariacie

O zaistniałym incydencie błyskawicznie poinformowano oficera dyżurnego komisariatu kolejowego. - W trakcie prowadzonych ustaleń okazało się, że rodzice dziewczynki wraz z drugim dzieckiem zgłosili się do jednostki Policji i poinformowali o zaistniałej sytuacji. Jak wynikało z ich relacji, podczas wypakowywania bagażu drzwi pociągu zamknęły się, skład ruszył, a ich córka została na peronie - poinformował asp. Sobótka.

Na szczęście incydent zakończył się pomyślnie dla wszystkich zaangażowanych stron. Funkcjonariusze bezpiecznie przewieźli zagubioną 5-latkę do budynku komisariatu, gdzie czekała na nią rodzina. Opiekunowie nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń dotyczących zdrowia dziecka i nie domagali się wezwania pogotowia ratunkowego.

- Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest czujność zarówno opiekunów, jak i osób postronnych. W miejscach takich jak dworce, perony czy środki transportu wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko straciło kontakt z rodziną. W przypadku zauważenia samotnego, zagubionego dziecka należy natychmiast powiadomić służby lub najbliższy patrol Policji - przypomniał asp. Sobótka.

5-latka sama na peronie! Jej rodzice i braciszek odjechali pociągiem ze stacji
Autor: KSP/ Materiały prasowe

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