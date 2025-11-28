Berlin może pozazdrościć? Zobacz, jak teraz wygląda Dworzec Zachodni w Warszawie!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-28 16:23

Po wielu miesiącach utrudnień, podróżni mogą wreszcie skorzystać z nowego przejścia podziemnego pod Dworcem Zachodnim w Warszawie. Inwestycja, która pochłonęła miliony złotych, ma znacząco poprawić komfort podróżowania i usprawnić komunikację w jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce. Nowe przejście jest przestronne, jasne i wyposażone w ruchome schody.

Super Express Google News

Dworzec Zachodni to kluczowy punkt na mapie kolejowej Warszawy. Codziennie przejeżdża tędy ponad 1100 pociągów. Co piąty pociąg pasażerski w kraju zatrzymuje się właśnie tutaj. Do tej pory podróżni musieli mierzyć się z utrudnieniami związanymi z remontem i korzystać z tymczasowej kładki. Teraz, dzięki nowemu przejściu, przesiadki i dojście do peronów staną się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Minister zapowiada dalsze inwestycje

Oto nowa, kolejowa Warszawa Zachodnia, nowoczesna, piękna i przede wszystkim wreszcie otwarta − powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Chcemy budować nowocześnie, chcemy budować tak, żebyśmy byli dumni w całej Europie i na całym świecie, że to w Polsce mamy supernowoczesną infrastrukturę kolejową, a pasażera przyciągamy właśnie tym, że tu jest przyjemnie, estetycznie, nowocześnie i przede wszystkim szybko przyjeżdża i szybko odjeżdża pociąg − dodał.

Minister przypomniał również o planowanych inwestycjach na Dworcu Wschodnim, na które kolejarze ogłosili postępowanie przetargowe na remont za 4 mld zł. Wraz z miastem PKP uruchomiło także w tym roku wspólny bilet PKP Intercity i ZTM w Warszawie.

Dworzec Zachodni zyskał nowe oblicze

Nowe przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim to inwestycja na miarę XXI wieku. Szerokie na 60 metrów, jasne i przestronne, wyposażone w ruchome schody i nowoczesne wyświetlacze informacyjne. Jak podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dworzec Zachodni został dofinansowany z funduszy europejskich.

Półtora miliarda na sam dworzec, pół miliarda na tory otaczające, prawie miliard na podziemny przystanek tramwajowy − wyjaśniła.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również wyraził zadowolenie z efektów inwestycji.

Dokładnie w ten sposób realizujemy te nasze marzenia o zupełnie nowej, nowoczesnej Warszawie, w której stawiamy na transport publiczny. To jest właśnie to, co jest moim i naszym wspólnym priorytetem − dodał.

Co czeka nas w przyszłości?

Prezes PKP PLK Piotr Wyborski zaznaczył, że Dworzec Zachodni to stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich, które zatrzymują się tu w ciągu doby.

To ponad 1100 pociągów, więc co piąty pociąg pasażerski w kraju zatrzymuje się na tej stacji. Do tej stacji można dojechać do wszystkie zakątki województwa mazowieckiego, jak również do największych miast na terenie kraju − dodał.

Wyborski zapowiedział również dalsze inwestycje na kolei, w tym modernizację Dworca Wschodniego, kontynuację modernizacji linii od Warszawy Wawer do stacji Otwock oraz budowę przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska.

Pracujemy nad opracowaniem dokumentacji projektowej do remontu średnicy pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Jak również nad studiami wykonalności po to, aby zwiększyć liczbę torów i zwiększyć przepustowość na liniach wychodzących z Warszawy. Głównie na linii w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, w kierunku Mińska Mazowieckiego − powiedział.

Nowe otwarcie dla Warszawy Zachodniej

Otwarcie przejścia podziemnego na Dworcu Zachodnim to z pewnością dobra wiadomość dla podróżnych. Przestronne i jasne wnętrza, ruchome schody, nowoczesne wyświetlacze informacyjne: wszystko to ma sprawić, że podróżowanie stanie się bardziej komfortowe i przyjemne.

Obok przejścia tramwajarze wybudowali podziemny przystanek tramwajowy, z którego w połowie przyszłego roku ma wyruszyć tramwaj. Część tramwajowa uzyskała już pozwolenie na użytkowanie na początku października.

Otworzyli długo wyczekiwany tunel pod Dworcem Zachodnim. Robi wrażenie!
60 zdjęć
Sonda
Czy jechaliście w tym roku pociągiem?
Przemiana Warszawy Zachodniej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DWORZEC KOLEJOWY
DWORZEC ZACHODNI