Dworzec Zachodni to kluczowy punkt na mapie kolejowej Warszawy. Codziennie przejeżdża tędy ponad 1100 pociągów. Co piąty pociąg pasażerski w kraju zatrzymuje się właśnie tutaj. Do tej pory podróżni musieli mierzyć się z utrudnieniami związanymi z remontem i korzystać z tymczasowej kładki. Teraz, dzięki nowemu przejściu, przesiadki i dojście do peronów staną się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Minister zapowiada dalsze inwestycje

− Oto nowa, kolejowa Warszawa Zachodnia, nowoczesna, piękna i przede wszystkim wreszcie otwarta − powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

− Chcemy budować nowocześnie, chcemy budować tak, żebyśmy byli dumni w całej Europie i na całym świecie, że to w Polsce mamy supernowoczesną infrastrukturę kolejową, a pasażera przyciągamy właśnie tym, że tu jest przyjemnie, estetycznie, nowocześnie i przede wszystkim szybko przyjeżdża i szybko odjeżdża pociąg − dodał.

Minister przypomniał również o planowanych inwestycjach na Dworcu Wschodnim, na które kolejarze ogłosili postępowanie przetargowe na remont za 4 mld zł. Wraz z miastem PKP uruchomiło także w tym roku wspólny bilet PKP Intercity i ZTM w Warszawie.

Dworzec Zachodni zyskał nowe oblicze

Nowe przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim to inwestycja na miarę XXI wieku. Szerokie na 60 metrów, jasne i przestronne, wyposażone w ruchome schody i nowoczesne wyświetlacze informacyjne. Jak podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dworzec Zachodni został dofinansowany z funduszy europejskich.

− Półtora miliarda na sam dworzec, pół miliarda na tory otaczające, prawie miliard na podziemny przystanek tramwajowy − wyjaśniła.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również wyraził zadowolenie z efektów inwestycji.

− Dokładnie w ten sposób realizujemy te nasze marzenia o zupełnie nowej, nowoczesnej Warszawie, w której stawiamy na transport publiczny. To jest właśnie to, co jest moim i naszym wspólnym priorytetem − dodał.

Co czeka nas w przyszłości?

Prezes PKP PLK Piotr Wyborski zaznaczył, że Dworzec Zachodni to stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich, które zatrzymują się tu w ciągu doby.

− To ponad 1100 pociągów, więc co piąty pociąg pasażerski w kraju zatrzymuje się na tej stacji. Do tej stacji można dojechać do wszystkie zakątki województwa mazowieckiego, jak również do największych miast na terenie kraju − dodał.

Wyborski zapowiedział również dalsze inwestycje na kolei, w tym modernizację Dworca Wschodniego, kontynuację modernizacji linii od Warszawy Wawer do stacji Otwock oraz budowę przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska.

− Pracujemy nad opracowaniem dokumentacji projektowej do remontu średnicy pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Jak również nad studiami wykonalności po to, aby zwiększyć liczbę torów i zwiększyć przepustowość na liniach wychodzących z Warszawy. Głównie na linii w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, w kierunku Mińska Mazowieckiego − powiedział.

Nowe otwarcie dla Warszawy Zachodniej

Otwarcie przejścia podziemnego na Dworcu Zachodnim to z pewnością dobra wiadomość dla podróżnych. Przestronne i jasne wnętrza, ruchome schody, nowoczesne wyświetlacze informacyjne: wszystko to ma sprawić, że podróżowanie stanie się bardziej komfortowe i przyjemne.

Obok przejścia tramwajarze wybudowali podziemny przystanek tramwajowy, z którego w połowie przyszłego roku ma wyruszyć tramwaj. Część tramwajowa uzyskała już pozwolenie na użytkowanie na początku października.

