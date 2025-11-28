Dworzec Zachodni. Otwarcie nowego przejścia podziemnego

W piątek (28 listopada) o godzinie 12 na Dworcu Zachodnim w Warszawie w końcu pojawią się pierwsi pasażerowie korzystający z nowego przejścia podziemnego łączącego Ochotę i Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi oraz Wolą. To inwestycja, na którą warszawiacy czekali latami. Ale prawdziwa bomba kryje się tuż za szybami! Tam, gdzie trwają prace nad pierwszym podziemnym przystankiem tramwajowym w stolicy.

− Do czasu zakończenia jego budowy przestrzeń ta pozostanie zamknięta − informują Tramwaje Warszawskie. Jednocześnie pokazują, jak prezentuje się gotowa już antresola prowadząca na poziom -2, gdzie w 2026 roku będą wjeżdżały tramwaje.

Wystrój? Jak w nowoczesnym metrze. Bez bramek biletowych, za to z pełną informacją pasażerską: rozkładami jazdy, wyświetlaczami kolejowymi i tramwajowymi.

Jak wygląda nowa antresola i połączenie z tramwajami?

Antresola będzie miała dwa główne wejścia z poziomu -1 − od strony peronów kolejowych oraz Alej Jerozolimskich. Na powierzchnię, na plac przydworcowy, pasażerowie dostaną się dwiema klatkami schodowymi i dwiema windami. Z kolei na dwa perony tramwajowe na poziomie -2 prowadzić będą schody ruchome z obu stron, a pośrodku, schody stałe i windy. Całość została fizycznie oddzielona od części kolejowej, by mogła działać technicznie niezależnie.

To element gigantycznej inwestycji: 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej z 500-metrowym tunelem pod Alejami Jerozolimskimi i Parkiem Pięciu Sióstr. To pierwszy taki tunel w Warszawie, a końcowy podziemny przystanek będzie połączony z rozbudowanym przejściem podziemnym za pomocą schodów ruchomych i wind. Tramwaje Warszawskie szacują, że nową trasą skorzysta ponad milion pasażerów rocznie.

Nowe połączenie usprawni komunikację Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami, a w przyszłości stanie się elementem obwodowej trasy tramwajowej łączącej Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Część prac już działa, kolejne są w budowie, a następne w projektowaniu. Trwa też przetarg na odcinek do ul. Kasprzaka. Możliwe, że tam powstaną kolejne podziemne przystanki.

Kiedy tramwajem na Dworzec Zachodni?

Jak informują tramwajarze: − Tramwajem dojedziemy do Dw. Zachodniego od strony Ochoty w II połowie 2026 roku.

Inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.