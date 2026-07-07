Potężny pożar w Markach. Kłęby czarnego dymu i wielkie płomienie

Pożar w podwarszawskich Markach. Cały budynek w ogniu, korki na drogach

We wtorek, 7 lipca, w Markach pod Warszawą wybuchł pożar. Ogień pojawił się w rejonie ulicy Rybnej, tuż przy ruchliwej al. Piłsudskiego. Płomienie błyskawicznie strawiły opuszczony budynek. Najtrudniejsza sytuacja panowała na poddaszu, skąd wydobywały się potężne chmury gęstego, czarnego dymu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej. Opanowanie żywiołu zajęło ratownikom kilka godzin.

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Wielkie płomienie i czarny dym. Świadkowie pokazują nagrania z pożaru w Markach

Akcja strażaków na miejscu wciąż trwa. Ratownicy koncentrują się na dogaszaniu ukrytych zarzewi ognia i przeszukiwaniu pogorzeliska, aby zapobiec ponownemu wybuchowi pożaru. Przyczyna pojawienia się ognia pozostaje nieznana i zostanie zbadana po całkowitym zakończeniu działań. Służby będą ustalać, czy w opuszczonym budynku mogło dojść do podpalenia.

Konieczność zablokowania jednego pasa al. Piłsudskiego sprawiła, że kierowcy muszą mierzyć się ze sporymi utrudnieniami. Szczególnie dotkliwe korki tworzą się na trasie w kierunku Radzymina, gdzie ruch uległ znacznemu spowolnieniu. Mimo że w pożarze nikt nie ucierpiał, jego przebieg był dramatyczny, co potwierdzają liczne materiały foto i wideo udostępniane przez świadków zdarzenia.