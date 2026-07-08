17-letnia Julia zapadła się pod ziemię. Ślad urwał się przy pizzerii w Przasnyszu

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Policja szuka 17-letniej Julii

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu opublikowała komunikat dotyczący zaginięcia 17-letniej Julii Podniesińskiej, mieszkanki gminy Przasnysz. Dziewczyna zniknęła we wtorek, 7 lipca. Jak przekazali funkcjonariusze, po raz ostatni była widziana około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ul. 3 Maja w Przasnyszu. Od tamtego momentu nie wróciła do domu i nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Trwają jej poszukiwania.

Ostatni raz była widziana przy ul. 3 Maja

To właśnie okolice pizzerii przy ul. 3 Maja są ostatnim znanym miejscem, w którym widziano Julię. Policjanci podali datę i przybliżoną godzinę zaginięcia, licząc, że ktoś mógł wtedy zauważyć nastolatkę albo zapamiętać, w którą stronę się oddaliła. Na razie służby nie przekazały dodatkowych szczegółów dotyczących okoliczności zaginięcia. Wiadomo jedynie, że od wtorkowego popołudnia nie ma z nią kontaktu.

Rysopis zaginionej Julii Podniesińskiej. Liczy się każda informacja

Policja opublikowała także rysopis 17-latki. Julia Podniesińska ma około 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma włosy w kolorze ciemny blond. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie.

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Julii Podniesińskiej. Nawet z pozoru drobny szczegół może okazać się ważny dla prowadzonych poszukiwań. Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu pod numerem telefonu 47 704 72 00, do najbliższej jednostki policji albo pod numer alarmowy 112.