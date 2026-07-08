17-letnia Julia zapadła się pod ziemię. Ślad urwał się przy pizzerii w Przasnyszu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-08 10:19

Funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania nastolatki pochodzącej z gminy Przasnysz. Młoda kobieta przepadła bez wieści we wtorek, 7 lipca. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ostatnim miejscem jej pobytu była ulica 3 Maja, gdzie widziano ją wczesnym popołudniem. Od tego momentu dziewczyna nie dała bliskim żadnego znaku życia i nie powróciła do domu.

Radiowóz z napisem Policja. Na miniaturze 17-letnia Julia Podniesińska. O poszukiwaniach w Przasnyszu czytaj na SE.
Autor: Bart Bourdon/Shutterstock, Mazowiecka Policja/ Shutterstock
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Policja szuka 17-letniej Julii

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu opublikowała komunikat dotyczący zaginięcia 17-letniej Julii Podniesińskiej, mieszkanki gminy Przasnysz. Dziewczyna zniknęła we wtorek, 7 lipca. Jak przekazali funkcjonariusze, po raz ostatni była widziana około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ul. 3 Maja w Przasnyszu. Od tamtego momentu nie wróciła do domu i nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Trwają jej poszukiwania.

Ostatni raz była widziana przy ul. 3 Maja

To właśnie okolice pizzerii przy ul. 3 Maja są ostatnim znanym miejscem, w którym widziano Julię. Policjanci podali datę i przybliżoną godzinę zaginięcia, licząc, że ktoś mógł wtedy zauważyć nastolatkę albo zapamiętać, w którą stronę się oddaliła. Na razie służby nie przekazały dodatkowych szczegółów dotyczących okoliczności zaginięcia. Wiadomo jedynie, że od wtorkowego popołudnia nie ma z nią kontaktu.

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Rysopis zaginionej Julii Podniesińskiej. Liczy się każda informacja

Policja opublikowała także rysopis 17-latki. Julia Podniesińska ma około 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma włosy w kolorze ciemny blond. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. 

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Julii Podniesińskiej. Nawet z pozoru drobny szczegół może okazać się ważny dla prowadzonych poszukiwań. Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu pod numerem telefonu 47 704 72 00, do najbliższej jednostki policji albo pod numer alarmowy 112.

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