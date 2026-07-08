Dwóch chłopców wjechało hulajnogą pod koła BMW. Trafili do szpitala

Do wypadku doszło w Józefowie, gdzie dwóch nastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną.

13-latek przewoził 15-letniego kolegę i wjechał pod prawidłowo jadące BMW.

Chłopcy trafili do szpitala, ale skończyło się na potłuczeniach - pomogły kaski.

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Dwóch chłopców na jednej hulajnodze

Na terenie Józefowa 13-letni chłopiec jechał hulajnogą elektryczną, na której przewoził także swojego 15-letniego kolegę. W pewnym momencie, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nastolatkowie zderzyli się z BMW prowadzonym przez 49-letniego kierowcę.Siła uderzenia była na tyle duża, że obaj chłopcy potrzebowali pomocy medycznej i trafili do szpitala.

Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, tym razem skończyło się znacznie lepiej, niż mogło. Obaj nastolatkowie mieli na głowach kaski ochronne. Według policji to właśnie one mogły uchronić chłopców przed ciężkimi obrażeniami głowy. Do szpitala trafili z ogólnymi potłuczeniami ciała. W takich sytuacjach skutki bywają jednak znacznie gorsze - zwłaszcza gdy dochodzi do zderzenia hulajnogi z samochodem.

Kto może legalnie jeździć hulajnogą?

Policja przypomina, że osoby w wieku od 13 do 18 lat, które chcą legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną, muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1 lub B1. Zanim ktoś wsiądzie na hulajnogę, powinien znać podstawowe przepisy ruchu drogowego, znaki i zasady pierwszeństwa. W przypadku zderzenia z samochodem to właśnie osoba jadąca hulajnogą jest najbardziej narażona na poważne obrażenia.