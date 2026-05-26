Hulajnoga porzucona na dachu przystanku. Warszawa wprowadza nowe zasady dla użytkowników jednośladów

Zarząd Oczyszczania Miasta pokazuje zdjęcie z warszawskich Bielan

Pracownicy stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta opublikowali w mediach społecznościowych bardzo nietypową fotografię. Ktoś wypożyczył elektryczną hulajnogę, a po zakończeniu przejazdu zaparkował ją prosto na zadaszeniu wiaty tramwajowej. Służby miejskie odnotowały ten absolutnie niecodzienny incydent w okolicach Cmentarza Żołnierzy Włoskich, który zlokalizowany jest na terenie warszawskich Bielan.

Opisana sytuacja to zaledwie jeden z wielu dowodów na rażącą lekkomyślność niektórych osób przemieszczających się tym sprzętem. W przeszłości mieszkańcy wielokrotnie natrafiali na jednoślady rzucane w zupełnie przypadkowych, często mocno niedostępnych miejscach lub po prostu blokujące wąskie przejścia na środku chodnika. Władze miasta postanowiły wreszcie ukrócić ten niebezpieczny chaos i wprowadziły od 22 maja zupełnie nowe wytyczne dla klientów firm wynajmujących pojazdy. Ratusz liczy, że nowe regulacje pozwolą ostatecznie zaprowadzić porządek na ulicach.

Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z operatorami wprowadza rygorystyczne przepisy

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich, przedstawiciele poszczególnych urzędów dzielnicowych oraz firmy oferujące wynajem e-hulajnóg wypracowali w końcu wspólny zestaw zasad, który gruntownie zmienia funkcjonowanie tego transportu. Poniżej zestawiono absolutnie najważniejsze i najbardziej rewolucyjne modyfikacje na stołecznych ulicach:

zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h: ul. Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo rowerowy;

zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania – nowe lokalizacje to: Park Sowińskiego i Lasek na Kole – w tych miejscach hulajnogi nie będą działać;

możliwość dodawania kolejnych lokalizacji, w których będą obowiązywały ograniczenia;

uniemożliwienie pozostawiania hulajnóg w sposób i w miejscach jednoznacznie wbrew przepisom – np. na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym, w parkach objętych takim zakazem;

kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów – w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;

poprawa kontaktu operatorów z mieszkańcami, w tym: wyznaczenie osób odpowiedzialnych i kanałów kontaktu; lepsze oznakowanie e-hulajnóg; kary również za brak odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.

Stołeczny ratusz bardzo wyraźnie podkreśla, że choć urządzenia na minuty stanowią zaledwie 7,8 procent ogólnego ruchu mierzonego na drogach rowerowych, ich kierowcy uczestniczą w gigantycznej i nieproporcjonalnej liczbie wypadków. Oficjalne statystyki pokazują, że w ubiegłym roku takie pojazdy brały udział w 66 groźnych incydentach, a z tego aż 39 spowodowali sami kierujący jednośladami. W wyniku tych niebezpiecznych zdarzeń na stołecznych drogach poszkodowane zostały 73 osoby.

Należy także przypomnieć o nowych przepisach o zasięgu ogólnopolskim, które zaczną w pełni obowiązywać już od 3 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z nowelą, każda osoba poniżej szesnastego roku życia będzie zmuszona do obowiązkowego noszenia kasku ochronnego podczas jazdy na tradycyjnym rowerze, rowerze ze wspomaganiem, e-hulajnodze oraz każdym innym urządzeniu transportu osobistego. Całkowite zignorowanie tego nakazu przez nieletniego poskutkuje natychmiastowym mandatem karnym w wysokości równej 100 złotych.

