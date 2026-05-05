Dwie osoby zginęły w roztrzaskanym Audi. Potworny widok na miejscu

Alicja Franczuk
2026-05-05 9:30

Dramat na ul. Słowackiego w Przasnyszu. We wtorkowy poranek kierowca Audi A3 nagle stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zarówno on, jak i jego pasażer, zginęli na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

Przasnysz. Śmiertelny wypadek na drodze

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 5 maja, około godziny 6:10. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem jednego pojazdu na ul. Słowackiego, na drodze krajowej nr 57 (145 km, 3 hm).

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo - przekazała asp. Ilona Cichocka z przasnyskiej policji.

Audi podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń obaj zginęli na miejscu.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Dążą również do ustalenia tożsamości osób podróżujących pojazdem.

