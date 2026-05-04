Pijani Kolumbijczycy jeździli po Mławie! Policja złapała dwóch

Inwazja pijanych Kolumbijczyków za kółkiem w Mławie? Policja złapała dwóch podczas jednej majówki
Zbieg okoliczności, a może panowie się znali? Choć mogłoby się zdawać, że trudno znaleźć w Mławie wielu Kolumbijczyków, akurat osoby tej narodowości zostały złapane podczas majówki na jeździe po alkoholu. Informuje o tym mławska policja. Pierwszy z nich, 37-letni mężczyzna, prowadził w Mławie forda fiestę. Badanie wykazało, że miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Drugi kierowca, 23-latek, jechał seatem. Miał ponad 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie posiadał prawa jazdy. Został zatrzymany dzięki reakcji przypadkowego świadka, który powiadomił służby. Mężczyzna również trafił do aresztu. W obu sprawach prowadzone są postępowania. Zajmuje się nimi Komenda Powiatowa Policji w Mławie. Zatrzymanym grożą poważne konsekwencje. Mogą zostać ukarani grzywną, a także trafić do więzienia nawet na 3 lata. Niewykluczona jest również deportacja z Polski.
W całej Polsce podczas majówkowych kontroli drogówki zatrzymano 1337 kierujących pod wpływem alkoholu
W trakcie majówki mławscy policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach. Sprawdzali trzeźwość kierowców i reagowali na niebezpieczne zachowania. W sumie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, a 321 zostało rannych. Jak przekazał w komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, podczas majówkowych kontroli drogówki zatrzymano 1337 kierujących pod wpływem alkoholu.