W Warszawie na Żoliborzu mężczyzna zginął po upadku z trzeciego piętra podczas interwencji policji.

Funkcjonariusze przyjechali na ul. Powązkowską po zgłoszeniu o nieprzyjemnym zapachu z mieszkania.

Mężczyzna próbował uciec, wychodząc przez okno z drugiej strony budynku, ale spadł i mimo reanimacji zmarł.

Trwają czynności wyjaśniające, w tym zabezpieczanie śladów przez policyjnych techników.

Sąsiedzi mieli dość koszmarnego zapachu. Wezwali policję

Do zdarzenia doszło w bloku mieszkalnym przy ulicy Powązkowskiej na warszawskim Żoliborzu. Jak informuje RMF FM, policjanci zostali wezwani na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców. Sygnał dotyczył nieznośnego zapachu wydobywającego się z jednego z mieszkań. Funkcjonariusze, reagując na zgłoszenie, udali się pod wskazany adres. Początkowo nic nie wskazywało na to, że rutynowa interwencja zakończy się tak dramatycznie.

Po przybyciu na miejsce policjanci próbowali nawiązać kontakt z osobą przebywającą w mieszkaniu. Mimo wielokrotnego pukania do drzwi, nikt nie reagował. W związku z brakiem odpowiedzi i obawami o stan lokatora, na miejsce wezwano strażaków, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Ich zadaniem było umożliwienie dostępu do wnętrza mieszkania. W tym czasie, z wykorzystaniem podnośnika, jedna z policjantek podjęła próbę dostania się do lokalu przez balkon. Właśnie w tym momencie, gdy funkcjonariusze starali się wejść do środka, wydarzyło się coś nieoczekiwanego, co zapoczątkowało tragiczny bieg zdarzeń.

Desperacka ucieczka przed policją. Mężczyzna spadł z dużej wysokości

Mężczyzna przebywający w mieszkaniu, widząc próby wejścia do środka, podjął desperacką decyzję. Zamiast otworzyć drzwi, otworzył okno po drugiej stronie bloku, wyrzucił linę i podjął próbę zejścia na ziemię. Niestety, ta ryzykowna próba ucieczki zakończyła się katastrofą. Mężczyzna spadł z wysokości trzeciego piętra. Życia poszkodowanego nie udało się uratować. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejsce tragedii wezwano policyjnych techników kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady wewnątrz mieszkania oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii na warszawskim Żoliborzu.