Tragiczny finał interwencji policji. Nie żyje mężczyzna, który spadł z dużej wysokości

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-04 21:30

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z mieszkań przy ulicy Powązkowskiej na warszawskim Żoliborzu. Interwencja policji, która miała na celu jedynie sprawdzenie zgłoszenia o niepokojącym zapachu, przerodziła się w koszmar. Jak podaje RMF FM, mężczyzna przebywający w lokalu próbował uciec przed funkcjonariuszami, wyskakując przez okno z trzeciego piętra. Niestety, jego desperacka próba zakończyła się tragicznie.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • W Warszawie na Żoliborzu mężczyzna zginął po upadku z trzeciego piętra podczas interwencji policji.
  • Funkcjonariusze przyjechali na ul. Powązkowską po zgłoszeniu o nieprzyjemnym zapachu z mieszkania.
  • Mężczyzna próbował uciec, wychodząc przez okno z drugiej strony budynku, ale spadł i mimo reanimacji zmarł.
  • Trwają czynności wyjaśniające, w tym zabezpieczanie śladów przez policyjnych techników.

Sąsiedzi mieli dość koszmarnego zapachu. Wezwali policję

Do zdarzenia doszło w bloku mieszkalnym przy ulicy Powązkowskiej na warszawskim Żoliborzu. Jak informuje RMF FM, policjanci zostali wezwani na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców. Sygnał dotyczył nieznośnego zapachu wydobywającego się z jednego z mieszkań. Funkcjonariusze, reagując na zgłoszenie, udali się pod wskazany adres. Początkowo nic nie wskazywało na to, że rutynowa interwencja zakończy się tak dramatycznie.

Po przybyciu na miejsce policjanci próbowali nawiązać kontakt z osobą przebywającą w mieszkaniu. Mimo wielokrotnego pukania do drzwi, nikt nie reagował. W związku z brakiem odpowiedzi i obawami o stan lokatora, na miejsce wezwano strażaków, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Ich zadaniem było umożliwienie dostępu do wnętrza mieszkania. W tym czasie, z wykorzystaniem podnośnika, jedna z policjantek podjęła próbę dostania się do lokalu przez balkon. Właśnie w tym momencie, gdy funkcjonariusze starali się wejść do środka, wydarzyło się coś nieoczekiwanego, co zapoczątkowało tragiczny bieg zdarzeń.

Polecany artykuł:

Pijany 63-latek roztrzaskał hondę na drzewie. Rannego zabrał śmigłowiec

Desperacka ucieczka przed policją. Mężczyzna spadł z dużej wysokości

Mężczyzna przebywający w mieszkaniu, widząc próby wejścia do środka, podjął desperacką decyzję. Zamiast otworzyć drzwi, otworzył okno po drugiej stronie bloku, wyrzucił linę i podjął próbę zejścia na ziemię. Niestety, ta ryzykowna próba ucieczki zakończyła się katastrofą. Mężczyzna spadł z wysokości trzeciego piętra. Życia poszkodowanego nie udało się uratować. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejsce tragedii wezwano policyjnych techników kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady wewnątrz mieszkania oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii na warszawskim Żoliborzu.

Udusiła noworodka, bo miała za dużo dzieci. Zakopała ciało chłopczyka w zagajniku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPADEK Z WYSOKOŚCI
POLICJA
NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA