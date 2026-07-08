Dobre wieści dla mieszkańców Mokotowa. Ten popularny dyskont otwiera się w Placu Unii

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-08 11:47

To informacja, na którą czekali klienci w tej części stolicy. W czwartek, 9 lipca, centrum handlowe Plac Unii wzbogaci się o pierwszy na Mokotowie sklep sieci Action. Klienci mogą spodziewać się asortymentu liczącego ponad 6000 artykułów rozmieszczonych na powierzchni przekraczającej 960 metrów kwadratowych.

Szyld i wejście do sklepu Action. O nowym punkcie w Placu Unii na Mokotowie przeczytasz na SE.
Autor: Kamil Kulawik_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0

Nowy sklep Action w Warszawie

To wydarzenie niewątpliwie ucieszy wielu klientów z Mokotowa. Właśnie na terenie tej dzielnicy, w czwartek 9 lipca, ruszy pierwszy punkt sprzedażowy znanej holenderskiej sieci. Sklep Action powita kupujących w centrum handlowym Plac Unii zlokalizowanym przy ulicy Puławskiej 2.

Dyskont został usytuowany na poziomie -1 obiektu handlowego. Całkowita powierzchnia nowego sklepu Action wynosi ponad 960 metrów kwadratowych, co zapowiada komfortowe warunki do robienia zakupów.

W asortymencie mokotowskiego Action znajdzie się ponad 6000 produktów należących do 14 różnych działów. Ofertę ukształtowano tak, by zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów, dlatego obejmuje ona między innymi:

  • elementy wystroju wnętrz,
  • artykuły dla dzieci,
  • produkty szkolne i biurowe,
  • wyposażenie dla domu,
  • artykuły przemysłowe,
  • środki czystości,
  • akcesoria ogrodnicze,
  • artykuły spożywcze,
  • kosmetyki.

Pierwsi klienci będą mogli wejść do sklepu punktualnie o godzinie 9:00.

Action inwestuje w Polsce
Galeria zdjęć 10

Gdzie są sklepy Action w Polsce?

Historia sieci Action w Polsce sięga 2017 roku. Od tamtej pory marka dynamicznie się rozwija, a obecnie w naszym kraju działa już ponad 450 dyskontów z tym logo. Stolica wypada pod tym względem imponująco – warszawskich sklepów Action jest aż 18, z czego dwa przygotowują się do przyjęcia klientów.

Rynkowa pozycja holenderskiej marki jest wyjątkowo mocna. Statystyki pokazują, że Action przewodzi w segmencie dyskontów niespożywczych w Polsce. Co ciekawe, w zeszłym roku sieć ta wyprzedziła rywalizujące z nią Pepco, spychając je na drugą pozycję w rankingu.

Sukcesy marki widać również w skali międzynarodowej. Sprzedaż netto sieci Action w 2025 roku osiągnęła poziom 16 miliardów euro. Sklepy z tym szyldem debiutują na nowych rynkach – dotarły już do Chorwacji i Słowenii, a w przygotowaniu są otwarcia w Bułgarii i Stanach Zjednoczonych.

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