Dobre wieści dla mieszkańców Mokotowa. Ten popularny dyskont otwiera się w Placu Unii

Nowy sklep Action w Warszawie

To wydarzenie niewątpliwie ucieszy wielu klientów z Mokotowa. Właśnie na terenie tej dzielnicy, w czwartek 9 lipca, ruszy pierwszy punkt sprzedażowy znanej holenderskiej sieci. Sklep Action powita kupujących w centrum handlowym Plac Unii zlokalizowanym przy ulicy Puławskiej 2.

Dyskont został usytuowany na poziomie -1 obiektu handlowego. Całkowita powierzchnia nowego sklepu Action wynosi ponad 960 metrów kwadratowych, co zapowiada komfortowe warunki do robienia zakupów.

W asortymencie mokotowskiego Action znajdzie się ponad 6000 produktów należących do 14 różnych działów. Ofertę ukształtowano tak, by zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów, dlatego obejmuje ona między innymi:

elementy wystroju wnętrz,

artykuły dla dzieci,

produkty szkolne i biurowe,

wyposażenie dla domu,

artykuły przemysłowe,

środki czystości,

akcesoria ogrodnicze,

artykuły spożywcze,

kosmetyki.

Pierwsi klienci będą mogli wejść do sklepu punktualnie o godzinie 9:00.

10

Gdzie są sklepy Action w Polsce?

Historia sieci Action w Polsce sięga 2017 roku. Od tamtej pory marka dynamicznie się rozwija, a obecnie w naszym kraju działa już ponad 450 dyskontów z tym logo. Stolica wypada pod tym względem imponująco – warszawskich sklepów Action jest aż 18, z czego dwa przygotowują się do przyjęcia klientów.

Rynkowa pozycja holenderskiej marki jest wyjątkowo mocna. Statystyki pokazują, że Action przewodzi w segmencie dyskontów niespożywczych w Polsce. Co ciekawe, w zeszłym roku sieć ta wyprzedziła rywalizujące z nią Pepco, spychając je na drugą pozycję w rankingu.

Sukcesy marki widać również w skali międzynarodowej. Sprzedaż netto sieci Action w 2025 roku osiągnęła poziom 16 miliardów euro. Sklepy z tym szyldem debiutują na nowych rynkach – dotarły już do Chorwacji i Słowenii, a w przygotowaniu są otwarcia w Bułgarii i Stanach Zjednoczonych.