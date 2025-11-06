Zapuszczam kilka kropel na szmatkę i czyszczę okap. Gruby tłuszcz znika bez szorowania. Jak wyczyścić okap kuchenny?

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-11-06 14:01

Okap kuchenny to jeden z lepszych wynalazków, który pomaga zadbać o odpowiedni zapach w domu. Dzięki niemu wszystko, co smażmy i gotujemy, nie roznosi swojej woni na resztę mieszkania. Jednak trzeba go regularnie czyścić. Zaniedbany okap traci swoją moc, a nagromadzony tłuszcz staje się pożywką dla bakterii i źródłem nieprzyjemnych zapachów. Na szczęście, utrzymanie go w czystości wcale nie musi być trudne.

Jak wyczyścić okap kuchenny?

Jak wyczyścić okap kuchenny z tłuszczu?

Sposobów na wyczyszczenie okapu jest kilka. Wiele osób sięga po gotowe preparaty, które mają za zadanie usunąć nagromadzony brud i tłuszcz. Jednak często są to agresywne środki, które mają negatywny wpływ na naszą skórę i zdrowie. Prościej i zdrowej będzie użyć produktów, które większość z nas ma w domu. Do czyszczenia przyda się soda oczyszczona. Przygotuj pastę z sody i odrobiny wody, nałóż na zabrudzone powierzchnie okapu i pozostaw na kilka minut. Następnie zmyj pastę. I spryskaj okap wodą z octem. W ten sposób usuniesz resztki pasty i tłuszczu. Po wszystkim przetrzyj okap wilgotną szmatką i osusz go. Inną metodą jest użycie soku z cytryny. Przetrzyj nim zabrudzone powierzchnie okapu, a następnie spłucz wodą. Dodatkowo cytryna pozostawi w kuchni przyjemny, cytrusowy zapach. Przy starszych zabrudzeniach pomoże para wodna. Zagotuj duży garnek wody z dodatkiem soku z cytryny lub octu. Pozwól parze unosić się w kierunku okapu przez około 15-20 minut. Para zmiękczy tłuszcz, co ułatwi jego usunięcie. Do czyszczenia okapu możesz użyć także oliwki dla dzieci. Choć brzmi abstrakcyjnie, to działa. Tłuszcz rozpuszcza tłuszcz. Wystarczy nanieść kilka kropli oliwki na wilgotną ściereczkę lub gąbkę, następnie przetrzeć zatłuszczone powierzchnie. Na koniec wytrzeć okap papierowym ręcznikiem.

Czyszczenie okapu kuchennego bez szorowania

Wiele nowoczesnych okapów posiada filtry metalowe, które można myć w zmywarce. To ogromne ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i energię. Upewnij się jednak, czy producent dopuszcza mycie filtrów w zmywarce. Wybierz program o niższej temperaturze (ok. 50-55°C), aby uniknąć odkształcenia filtrów. Unikaj silnych, żrących środków, które mogą uszkodzić filtry. Najlepiej sprawdzą się delikatne tabletki do zmywarki lub płyn. Upewnij się, że filtry nie blokują ramion spryskujących i są ułożone w taki sposób, aby woda mogła do nich swobodnie docierać. Możesz czyścić filtr okapu także przy okazji zwykłego mycia naczyń w zmywarce.

