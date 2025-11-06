Zaniedbany okap kuchenny traci skuteczność i staje się siedliskiem bakterii, dlatego regularne czyszczenie jest kluczowe dla świeżości w kuchni.

Zamiast agresywnych środków chemicznych, możesz skutecznie wyczyścić okap domowymi sposobami, wykorzystując sodę, ocet, cytrynę, parę wodną, a nawet oliwkę dla dzieci.

Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo wyczyścić filtry okapu w zmywarce i o czym pamiętać, by nie uszkodzić urządzenia?

Jak wyczyścić okap kuchenny z tłuszczu?

Sposobów na wyczyszczenie okapu jest kilka. Wiele osób sięga po gotowe preparaty, które mają za zadanie usunąć nagromadzony brud i tłuszcz. Jednak często są to agresywne środki, które mają negatywny wpływ na naszą skórę i zdrowie. Prościej i zdrowej będzie użyć produktów, które większość z nas ma w domu. Do czyszczenia przyda się soda oczyszczona. Przygotuj pastę z sody i odrobiny wody, nałóż na zabrudzone powierzchnie okapu i pozostaw na kilka minut. Następnie zmyj pastę. I spryskaj okap wodą z octem. W ten sposób usuniesz resztki pasty i tłuszczu. Po wszystkim przetrzyj okap wilgotną szmatką i osusz go. Inną metodą jest użycie soku z cytryny. Przetrzyj nim zabrudzone powierzchnie okapu, a następnie spłucz wodą. Dodatkowo cytryna pozostawi w kuchni przyjemny, cytrusowy zapach. Przy starszych zabrudzeniach pomoże para wodna. Zagotuj duży garnek wody z dodatkiem soku z cytryny lub octu. Pozwól parze unosić się w kierunku okapu przez około 15-20 minut. Para zmiękczy tłuszcz, co ułatwi jego usunięcie. Do czyszczenia okapu możesz użyć także oliwki dla dzieci. Choć brzmi abstrakcyjnie, to działa. Tłuszcz rozpuszcza tłuszcz. Wystarczy nanieść kilka kropli oliwki na wilgotną ściereczkę lub gąbkę, następnie przetrzeć zatłuszczone powierzchnie. Na koniec wytrzeć okap papierowym ręcznikiem.

Czyszczenie okapu kuchennego bez szorowania

Wiele nowoczesnych okapów posiada filtry metalowe, które można myć w zmywarce. To ogromne ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i energię. Upewnij się jednak, czy producent dopuszcza mycie filtrów w zmywarce. Wybierz program o niższej temperaturze (ok. 50-55°C), aby uniknąć odkształcenia filtrów. Unikaj silnych, żrących środków, które mogą uszkodzić filtry. Najlepiej sprawdzą się delikatne tabletki do zmywarki lub płyn. Upewnij się, że filtry nie blokują ramion spryskujących i są ułożone w taki sposób, aby woda mogła do nich swobodnie docierać. Możesz czyścić filtr okapu także przy okazji zwykłego mycia naczyń w zmywarce.