Biały nalot w doniczce może być pleśnią lub osadem wapiennym, z których pleśń jest szkodliwa dla roślin.

Osad wapienny to efekt twardej wody, natomiast pleśń pojawia się przy nadmiernym podlewaniu i wilgoci.

Odkryj proste, domowe sposoby na pozbycie się obu problemów, w tym zaskakujące zastosowania cynamonu.

Pleśń w doniczce pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy przechowujemy kwiaty w wilgotnym pomieszczeniu lub/i nadmiernie podlewamy żyzną ziemię. Najczęściej dochodzi do tego w zimnych miesiącach, kiedy szczelnie zamykamy okna w mieszkaniach. Ten specyficzny biały nalot na ziemi często bywa także mylony z wapiennym osadem, który powstaje na obrzeżach doniczki w wyniku podlewania roślin twardą wodą. O ile osad nie jest niebezpieczny, to pleśń w doniczce może przyczynić się do obumierania kwiatów. Dlatego trzeba zadziałać szybko. Zamiast chemicznych środków warto sięgnąć po cynamon i zastosować domowy sposób na zwalczanie pleśń i grzybów z ziemi kwiatów doniczkowych.

Jak pozbyć się białego nalotu w doniczce z kwiatami? Sposób na osad wapienny

Osad wapienny jest twardy, przypomina rozkruszoną kredę. Pojawia się zazwyczaj na obrzeżach doniczki, a z czasem także na ziemi wokół łodyg kwiatów. Jego obecność to efekt podlewania roślin wodą o wysokiej zawartości jonów wapnia i magnezu (tzw. twarda woda). Wapń reaguje z dwutlenkiem węgla i tworzy nierozpuszczalny węglan wapnia, który osadza się na powierzchni ziemi. Choć osad wapienny nie jest bezpośrednio szkodliwy dla roślin, może wpływać na pH gleby, ograniczając dostępność niektórych składników odżywczych, np. żelaza czy fosforu. Jednym z najprostszych sposobów na pozbycie się go oraz profilaktykę jest podlewanie kwiatów, deszczówką lub przefiltrowaną, albo odstałą wodą. Warto także regularnie spulchniać ziemię. Zapobiegnie to gromadzeniu się osadów na powierzchni. Można także raz na jakiś czas zakwasić podłoże, szczególnie jeśli osad pojawia się w doniczkach roślin preferujących kwaśne podłoże (np. skrzydłokwiat, storczyk, paproć). W tym celu podlewamy kwiaty wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego (0,5 łyżeczki na litr).

Cynamon na pleśń i grzyby w doniczce

Najprostszym sposobem na pozbycie się pleśni w doniczce jest posypanie ziemi popularną przyprawą, którą kojarzymy z szarlotką. Jednak cynamon nie tylko wzbogaca smak potraw, ale ma także właściwości grzybobójcze. Wystarczy wysypać łyżeczkę mielonego cynamonu na ziemię zaatakowana pleśnią. Dla lepszego efektu warto wymieszać przyprawę z wierzchnią warstwą gleby. W ten sposób pozbędziesz się pleśni nie tylko w doniczkach. Trik z cynamonem z powodzeniem można wykorzystać także w przypadku roślin ogrodowych. Pamiętaj też, że przed posypaniem ziemi cynamonem trzeba zebrać warstwę białej pleśni.

Cynamon pomoże nie tylko na pleśń

Cynamon ma znacznie więcej zastosowań w ogrodnictwie i uprawie roślin domowych. Aromatyczna przyprawa przyda się także do odstraszania mówek oraz mszycy. Pomoże także podczas przesadzania kwiatów. Jeśli chcemy, by rośliny szybciej się ukorzeniły i zakwitły, wystarczy wsypać odrobinę przyprawy do otworu w ziemi, do którego następnie przesadzimy kwiaty.