Już się zaczęło. Nad Bałtykiem pojawiły się sinice. Bakterie opanowały morze [MAPA SINIC]

Sinice a fala upałów. Turyści ruszają nad Bałtyk

Początek pierwszych letnich fal gorąca sprawia, że zainteresowanie wyprawami nad morze błyskawicznie rośnie. Tłumy Polaków planują podróż nad Bałtyk, licząc na słoneczną pogodę i orzeźwiające kąpiele w trakcie gorących, weekendowych dni.

Co istotne, większy ruch turystyczny na wybrzeżu zbiega się w czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony sinic w morzu Bałtyckim. Utrzymujące się wysokie temperatury, brak silnego wiatru oraz długotrwałe nasłonecznienie to idealne warunki do rozmnażania się tych uciążliwych mikroorganizmów.

Gdzie są sinice w Bałtyku? Sanepid sprawdza kąpieliska

Choć wakacyjny czas dopiero nabiera tempa, już docierają pierwsze raporty o zakwicie sinic na wybrzeżu. Gdy woda będzie się nagrzewać, inspektorzy sanitarni zaczną coraz intensywniej badać jakość wody, a mapy czystości kąpielisk staną się dla urlopowiczów równie istotne co doniesienia meteorologiczne. Jak wygląda sytuacja nad morzem tuż przed zapowiadanymi upałami? Na jednej z bałtyckich plaż potwierdzono już pierwsze ognisko tych bakterii!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Za to możesz dostać mandat na plaży

9

Mapa sinic 2026: Krynica Morska z pierwszym zakwitem

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krynica Morska to pierwszy nadbałtycki kurort w Polsce, gdzie stwierdzono pojawienie się sinic. Testy wody wykonano 24 czerwca, a ich rezultaty jednoznacznie potwierdziły obecność szkodliwych bakterii. W Krynicy Morskiej sinice opanowały konkretnie kąpielisko Bulwar Słoneczny 2. Dokładna mapa występowania sinic znajduje się w dalszej części tekstu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod zdjęciem.

MAPA SINIC

Autor: Serwis Kąpieliskowy GIS/ Materiały prasowe Mapa Sinic 2026

Jak rozpoznać zakwit sinic w wodzie?

Sinice, inaczej nazywane cyjanobakteriami, to organizmy o mikroskopijnych rozmiarach, więc pojedynczej komórki nie dostrzeżemy bez użycia sprzętu. Jeśli jednak namnożą się na dużą skalę, tworzą wyraźne, rozległe formacje na tafli wody. Zazwyczaj przybierają one postać:

nalotu w odcieniach zieleni, turkusu lub niebiesko-zielonkawego na powierzchni akwenu,

smug o barwie żółtawo-zielonej, brązowej, a czasem nawet wpadającej w czerwień (co uwarunkowane jest odmianą i fazą wzrostu),

zawiesistej mazi, która przypomina zielone smoothie, gęstą zupę lub rozchlapaną farbę,

zlepionych kawałków, grubych warstw czy skupisk dryfujących w pobliżu linii brzegowej.

Woda zdominowana przez zakwit sinic traci przejrzystość, staje się mętna i nierzadko pachnie nieprzyjemnie, przypominając zapach stęchlizny lub mokrej ziemi.

Czy można pływać w morzu, gdy są sinice?

Jeśli zauważysz w wodzie charakterystyczny, zielonkawy bądź niebiesko-zielony nalot, kategorycznie unikaj wchodzenia do niej i pilnuj, by nie robiły tego także zwierzęta domowe. Wybrane szczepy sinic wydzielają szkodliwe substancje toksyczne, które mogą wywołać reakcje alergiczne skóry i oczu, a także doprowadzić do problemów trawiennych i kłopotów z układem oddechowym.