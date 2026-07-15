Nie żyje 24-letnia polska modelka! Ciało Jessici J. ratownicy wyłowili ze stawu we Wrocławiu

We wtorek 14 lipca 2026 roku wrocławska policja informowała o zaginięciu 24-letniej modelki, Jessici J. mieszkającej w stolicy Dolnego Śląska. Kobieta po raz ostatni była widziana w niedzielę wieczorem w swoim mieszkaniu przy ul. Kunickiego. Od tamtej pory nie miała kontaktu z bliskimi, a jej los pozostawał nieznany.

Poszukiwania 24-letniej modelki trwały dobę

Wrocławska Policja poszukuje zaginionej Jessiki Jarikre. Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna prowadzą poszukiwania zaginionej Jessiki Jarikre, mieszkanki Wrocławia.Kobieta nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji. Prosimy o udostępnianie posta – każda informacja może mieć znaczenie.

- napisano na profilu Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia na Facebooku.

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Już następnego dnia służby miały dla wszystkich bardzo złą wiadomość. Ciało 24-letniej Jessici J. wyłowiono ze stawu, blisko jej mieszkania.

"Z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety"

Wczoraj, przed godz. 22:00, Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej włączyli się do poszukiwań zaginionej 24-letniej mieszkanki Wrocławia, Jessiki. Zebrane informacje oraz analiza zapisu z pobliskiego monitoringu skierowały działania ratowników na staw znajdujący się w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą Policja i Prokuratura.Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Oficjalny komunikat policji

Stosowny komunikat w tej sprawie opublikowała także wrocławska policja na Facebooku.

Informujemy o tragicznym finale zakończonych poszukiwań 24-letniej kobiety. Na ten moment to wszystkie informacje, jakie przekazujemy do publicznej wiadomości.

Na razie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności śmierci młodej kobiety. Sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie organy.

Jessica J. zostawiła po sobie mnóstwo pięknych zdjęć i 1287 osób na Instagramie. Jej kariera zaczynała dopiero się rozkręcać. Bliskim Jessici składamy wyrazy głębokiego współczucia.

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