TikToker nie wiedział, że za kredyt się płaci. "Czy to jest normalne?"

Kacper Porębski, czyli Jasper, jest jednym z popularnych twórców na TikToku. Młody mężczyzna podjął niedawno poważną decyzję o zakupie własnego mieszkania. Influencer nie spodziewał się jednak, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z tak dużymi kosztami.

Jasper, który w mediach społecznościowych chwali się częstymi podróżami i spontanicznymi zakupami, tym razem stanął przed wyzwaniem o zupełnie innej skali. TikToker postanowił dowiedzieć się, na jakich zasadach mógłby uzyskać kredyt na wymarzone mieszkanie. Wizyta u doradcy kredytowego była dla niego prawdziwym szokiem.

Nigdy w życiu nie brałem żadnych kredytów. No ale czas w końcu na ten pierwszy raz? Wiecie, ja naprawdę chciałbym mieć kiedyś swoje mieszkanie. Myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku... Okazuje się, że to nie jest takie łatwe. Potrzebuję potwierdzenie przychodów, bo ogólnie jak ma się firmę, to jest trudniej wziąć kredyt. Ale zawsze jest szansa. No i umówiłem się do doradcy kredytowego. (...) Pan powiedział, że jest szansa. Tylko ja nie wiedziałem, że za kredyt płaci się... Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie... – przyznał Jasper w swoich mediach społecznościowych.