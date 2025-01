"Randka w ciemno" zadebiutowała na antenie TVP w 1992 roku. Pomysł na show był prosty - po jednej stronie przesłony w kształcie dużego wachlarza siedziała osoba, która spośród trzech kandydatów wybierała kogoś na randkę. Zadawała pytania, a wygrywał ten uczestnik (lub uczestniczka), który odpowiadał najciekawiej. Zwycięska para jechała na egzotyczną wycieczkę.

Przez pierwsze lata prowadzącym show był Jacek Kawalec (63 l.). Gdy stacja poinformowała go, że planuje dodać współprowadzącego, aktor zrezygnował z bycia gospodarzem programu. Wtedy jego miejsce zajął właśnie Tomasz Kammel, który miał zaledwie 27 lat.

"Randka w ciemno" otworzyła młodemu prezenterowi drzwi do kariery. Po tym stał się twarzą TVP, z którą był związany jeszcze do niedawna. W sumie powstało aż 13 sezonów programu, na które składało się 637 odcinków. Produkcję zakończono w 2005 r.

20 lat po ostatnim odcinku show znowu wróci na antenę. Jednak tym razem to nie Telewizja Polska zajmie się jego produkcją. Format przejęła konkurencja, a dokładnie telewizja Polsat. Jak informuje portal Świat Gwiazd, wiadomo już, kto przejmie rolę prowadzącego. Co ciekawe, na castingu miał stawić się również Tomasz Kammel.

Mieliśmy sporo chętnych, jeśli chodzi o prowadzenie programu. Zgłosił się do nas np. Tomasz Kammel. Tomek, choć ma świetną pracę w Kanale Zero, to czuje się niespełniony jako prezenter telewizji. Bardzo chciał prowadzić "Randkę", którą przed laty prowadził w TVP. Byłby to jego wielki powrót do telewizji - mówił informator portalu.