Tomasz Kammel uczył, jak rozmawiać o podwyżce. Sam jest w tym mistrzem? Jego zarobki przyprawiają o zawrót głowy

Tomasz Kammel najwyraźniej wie, jak zarabiać duże pieniądze. Jest wziętym prezenterem i znakomicie wykorzystuje swoje 5 minut, które trwa już ładnych parę lat. Nie dość, że prowadzi popularne formaty w TVP, to chętnie podejmuje się prowadzenia imprez i eventów. Do tego zgromadził spore grono fanów w mediach społecznościowych, co z pewnością przekłada się na korzyści materialne. Jest autorem książek, szkoli także mówców. Na Instagramie udziela też darmowych wskazówek, jak skutecznie się komunikować i dzięki temu uzyskiwać zamierzone efekty. Jakiś czas temu na jego profilu na Instagramie pojawił się materiał o tym, jak rozmawiać o podwyżce. Wygląda na to, że wie, co mówi, bo media zaś co jakiś czas donoszą o oszałamiających kwotach, na jakie może liczyć on sam. Ale jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy.

Ile zarabia Tomasz Kammel? Te kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy!

Serwisy plotkarskie ponownie podliczyły zarobki Tomasza Kamella. Z informacji wynika, że już w 2020 r. prezenter mógł liczyć na stałą pensję w wysokości 37 tysięcy brutto. Nieźle, prawda? A to dopiero początek, bo dochodzą do tego gaże za prowadzenie imprez i współpraca z podmiotami prywatnymi. We wspomnianym 2020 r. Kammel za 30-minutowe wystąpienie w Chicago dla jednej z polonijnych instytucji finansowych miał zgarnąć 40 tyś zł. Teraz jego stawki nieco zmalały, ale jak niedawno informował Super Express prezenter nadal może liczyć na niebagatelna kwotę 15 tys. zł za poprowadzenie 5-godzinnej imprezy. To daje na godzinę tyle, ile wielu Polaków zarabia w miesiąc.

