Ależ wnuczki Donalda Tuska wyrosły! To już prawdziwe młode damy

Donald Tusk, pomimo wielu obowiązków premiera, stara się spędzać wolny czas z rodziną.

Ostatnio został przyłapany podczas odpoczynku w towarzystwie żony Małgorzaty i trojga wnuków.

Rodzina spędziła czas na wspólnym spacerze, jedząc lody, a następnie naleśniki.

Donald Tusk jak premier ma mnóstwo obowiązków, odbywa wiele podróży służbowych czy spotkań na wszelkich szczeblach. Choć wolnego czasu nie ma za wiele, każdą wolną chwilę stara się spędzać w granie swoich najbliższych. ostatnio został przyłapany podczas odpoczynku w towarzystwie żony Małgorzaty i trojga wnuków. Jak spędzali razem czas?

Donald Tusk zabrał wnuki na słodkości

Premier, ubrany w granatową koszulę, spodnie, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne, postanowił spędzić urocze popołudnie z rodziną. Razem z córkami Kasi Tusk udał się na spacer do lodziarni, gdzie na miejscu zjedli pyszne lody, idealne na gorący początek czerwca. Na miejscu czekała na niego żona i wnuk Michał. Cała rodzina spędziła spędziła razem wyjątkowo miłe chwile, pełne rozmów. Warto zwrócić uwagę, jak wyrosły dziewczynki! To już prawdziwe pannice. Dziewczynki były ubrane bardzo podobnie, choć nie identycznie. Młodsza miała szare rajstopki, błękitną spódniczkę i bluzeczkę ze wzorem kokardek, starsza zaś wybrała spodnie z kolorowymi aplikacjami i koszulkę z misiami. Włosy mają jasne jak ich mama!

Michał, starszy brat dziewcząt, także jest już bardzo wysoki i niebawem przerośnie dziadka. Do tego bardzo dba o swoje kuzynki. Podczas spaceru trzymał je za rękę, aby na pewno się nie potknęły i nie oddaliły się od reszty rodziny.

Cała grupa po ochładzających lodach udała się na bardziej konkretny posiłek czyli naleśniki. Stamtąd wynieśli danie na wynos i wrócili do domu.

Małgorzata Tusk zadała szyku

Warto zwrócić także na stylizację Małgorzaty Tusk, która postawiła na wygodne, letnie ubrania. Postawiła na szarą koszulkę wpuszczoną w białe spodnie z wysokim stanem i cienki, brązowy pasek w talii. Do tego dobrała bezowe buty, brązowa torebkę i okulary przeciwsłoneczne. Całość prezentowała się niezwykle lekko, się jednocześnie stylowo.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Tuska z wnukami:

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