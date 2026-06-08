Taką babcią naprawdę jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdjęcie wiele pokazują

W grudniu 2024 roku na świat przyszedł jej wnuk Jan, a ona sama wyraża ogromną radość i dumę z tej roli.

Podczas popołudnia w Sopocie była bardzo zaangażowana w zabawę z wnukiem Jankiem (huśtała go, nosiła na rękach, obserwowała jego pierwsze kroki), co podkreśla jej ciepłe i bliskie relacje z rodziną.

Pokazała swoją troskę o zdrowie najbliższych, wysyłając męża po warzywa i częstując wszystkich bananami, co świadczy o jej praktycznym podejściu do opieki.

Czas spędzony z rodziną jest bezcenny, o czym doskonale wie Małgorzata Kidawa-Błońska, która spędziła wspaniałe popołudnie ze swoimi najbliższymi. W towarzystwie męża, synowej i wnuka cieszyła się piękną pogodą nad polskim morzem, zwiedzając zakątki Sopotu. Zdjęcia pokazują przy okazji, jaką naprawdę jest babcią.

Jaka babcią jest Małgorzata Kidawa-Błońska?

W grudniu 2024 roku Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała wspaniałą wiadomość. Na świat przyszedł jej wnuk, który dostał imię noszone przez jego ojca i dziadka - Jan. W Dniu Babci w 2025 roku pochwaliła się tym ważnym wydarzeniem.

- Przyszedł na świat i zawrócił mi w głowie. Już prawie od miesiąca jestem dumną i szczęśliwą babcią Janka - napisała wówczas.

Czy po tym czasie marszałkini Senatu nadal czerpie przyjemność z bycia babcią? Absolutnie tak! Widać to na zdjęciach z Sopotu, na których widać, jak bawiła się z wnukiem na placu zabaw, huśtając go na huśtawce i nosiła na rękach. Dzielnie pchała też wózek z malcem, a później z dumą patrzyła, jak chłopczyk sam już stawia niepewne kroczki. Ten widok sprawił jej wiele przyjemności!

To jednak nie koniec przyjemności! Marszałkini Senatu wysłała męża po zdrowe zakupy, podczas gdy sama siedziała w restauracji ze swoją synową. Na liście sprawunków, wysłanych sms-em, znalazły się przede wszystkim warzywa: rzodkiewki, pomidory, ogórki, koperek i pietruszka, a do tego... trzy ołówki. Widać, że po powrocie do domu był szykowany pyszny, pełen witamin obiad. W międzyczasie zaś obdarowała wszystkich członków rodziny bananami. Kidawa-Błońska to prawdziwa babcia na medal! Nie tylko spędza czas z wnukiem, ale też dba, by wszyscy odżywiali się w rozsądny sposób - owoce zamiast słodyczy i moc warzyw to idealne rozwiązanie.

W naszej galerii zobaczysz, jaką babcią jest Małgorzata Kidawa-Błońska:

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