Nadia Fares nie żyje. Gwiazda miała 57 lat i od kilku dni walczyła o życie

Kamil Polewski
2026-04-18 11:27

11 kwietnia w Paryżu doszło do tragicznego wypadku z udziałem znanej francuskiej aktorki i modelki. Po odnalezieniu jej nieprzytomnej na dnie basenu Nadia Fares walczyła o powrót do zdrowia, jednak jak poinformowali jej najbliżsi, spełnił się najczarniejszy scenariusz. Gwiazda Netflixa zmarła w wieku zaledwie 57 lat.

Śmierć gwiazdy Netflixa. Córki poinformowały, że Nadia Fares nie żyje
Galeria zdjęć 10

W ostatnich dniach fani z całego świata uważnie śledzili przykre doniesienia z Francji. Ceniona artystka Nadia Fares uległa wypadkowi, w wyniku którego trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Pomimo wielkich wysiłków lekarzy - 57-letnia aktorka zmarła, pozostawiając po sobie cenny dorobek zawodowy oraz dwie ukochane córki.

Francuska artystka pochodzenia marokańskiego zadebiutowała na ekranie w 2000 roku, a znana była przede wszystkim z filmu "Purpurowe rzeki" oraz produkcji Netflixa pt. "Marsylia". Prywatnie - związała się z producentem Stevenem Chasmanem, z którym doczekała się córek - Shanny i Cécilii. Pociechy Nadii Fares wspólnie potwierdziły jej odejście w oświadczeniu wystosowanym do mediów. Aktorka odeszła w piątek, 17 kwietnia 2026 roku.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że w ten piątek zmarła Nadia Fares. Francja straciła wielką artystkę, ale dla nas jest to przede wszystkim mama, którą właśnie straciłyśmy" - czytamy.

Galeria zdjęć 10

Co się stało? Po wypadku gwiazda Netflixa była w śpiączce, wcześniej chorowała

11 kwietnia media poinformowały, że Nadia Fares najprawdopodobniej w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu w parku sportowym w jednej z dzielnic Paryża. 57-latkę znaleziono nieprzytomną na dnie basenu, gdzie spędziła kilka minut. Wstępne ustalenia wykluczyły udział osób trzecich, jednak szczegóły utraty przytomności przez Fares nie są oficjalnie znane. Kobieta miała pływać w basenie z pomocą deski i nagle opaść na dno.

Na miejscu podjęto akcję reanimacyjną, a następnie ceniona aktorka trafiła do szpitala Pitie-Salpetriere. Decyzją lekarzy, przez blisko tydzień znajdowała się w stanie śpiączki farmakologicznej, jednak jej życia nie udało się uratować. Jak podaje serwis "Prime Timer", zaledwie trzy miesiące temu Fares udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o wycięciu tętniaka w 2007 roku. Przeszła też trzy operacje serca w ciągu czterech lat.

Sonda
Czy byłeś/aś kiedyś świadkiem wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki