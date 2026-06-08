Nowa jatka w show-biznesie? Ogień między Kukulską i Dodą

Kukulska nie wytrzymała przez Dodę! Szok, co działo się w hotelu gwiazd

Tegoroczne Opole ponownie zgromadziło całą śmietankę polskiej sceny muzycznej. Przez kilka dni amfiteatr tętnił życiem, a artyści prezentowali zarówno swoje największe hity, jak i premierowe utwory. Na scenie pojawili się m.in. Doda, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Ralph Kaminski, Anna Maria Jopek czy Majka Jeżowska. Jednak festiwal to nie tylko koncerty i reflektory na scenie. Równie dużo dzieje się w hotelach, gdzie gwiazdy odpoczywają, przygotowują się do występów i… czasem nie dają spać sobie nawzajem.

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Show-biznes nie śpi! Natalia Kukulska kontra Doda

Właśnie taka sytuacja wydarzyła się podczas tegorocznego Opola, kiedy los sprawił, że Natalia Kukulska i Doda nocowały niemal w sąsiednich pokojach. Obie artystki miały bardzo napięty harmonogram prób i występów, więc każda chwila snu była dla nich ważna.

Kukulska po intensywnym dniu prób postanowiła, choć na moment odpocząć. Jak się jednak okazało, hotelowa cisza nie trwała długo. Z sąsiedniego pokoju zaczęły dobiegać głośne dźwięki wokalnych ćwiczeń, które należały do Dody.

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Wokalistka nie ukrywała, że sytuacja była jednocześnie męcząca i zabawna. Postanowiła nagrać krótki film i opublikować go w mediach społecznościowych, komentując całość z dużym dystansem.

Gdy próbujesz sobie zrobić drzemkę po próbie, a obok mieszka Doda. Ja to szanuję, rozumiem, pozdrawiam. Każdy musi się rozśpiewać, to nieważne, że inni chcą pospać. Jak skowronek - mówiła rozbawiona Kukulska.

Nagranie szybko obiegło sieć, a internauci zaczęli komentować hotelową "mini-scenę koncertową". Wideo pokazało, że Doda nie oszczędzała swojego głosu nawet poza sceną - jej rozgrzewka była na tyle intensywna, że słychać ją było wyraźnie przez ściany.

Co ciekawe, Kukulska, zamiast narzekać, potraktowała sytuację z humorem. W jej relacji wybrzmiała raczej sympatia i zawodowy szacunek niż irytacja. Sama zasugerowała nawet, że być może przy kolejnej okazji to ona zrewanżuje się koleżance podobnym "koncertem".

Myślicie, że Doda jej coś odpowie?

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