Julia ujawnia prawdę o "Love is Blind: Polska". Jej koleżanka wyjawiła kolejny sekret o... Kamilu

"Love is Blind: Polska" - o co chodzi?

Polscy widzowie w maju 2026 roku doczekali się rodzimej wersji międzynarodowego hitu Netflixa "Love is Blind". Założeniem tego telewizyjnego eksperymentu jest randkowanie bez oceniania po okładce - uczestnicy szukają drugiej połówki, rozmawiając w odizolowanych boksach, gdzie nie mogą się zobaczyć. Chodzi o to, by najpierw narodziło się uczucie, a kwestie wizualne zeszły na dalszy plan. Randkowicze stają ze sobą twarzą w twarz dopiero wtedy, gdy postanowią się zaręczyć. Wtedy też czeka ich test w prawdziwym świecie: wspólne wakacje oraz wspólne mieszkanie, które weryfikują relację przed ostateczną decyzją o ślubie w finale show.

Prowadzącymi zostali Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona. Nie ma jeszcze informacji, czy powstaną kolejne sezony programu.

"Love is Blind: Polska" - relacja Julki i Kamila Uno

Relacja Julki i Kamila Uno od początku wzbudzała spore emocje. Choć połączyło ich silne uczucie i przetrwali nawet tzw. "aferę czekoladkową", na ich związku cieniem kładły się poważne różnice. Julia miała opory przed przeprowadzką do Norwegii, z kolei Kamil nie potrafił znaleźć wspólnego języka z matką swojej wybranki. Prawdziwa bomba wybuchła jednak tuż przed finałem - dzień przed ceremonią z Julią skontaktowała się była partnerka Kamila, oskarżając go o notoryczne zdrady. W efekcie zszokowana dziewczyna odrzuciła go przed ołtarzem. Kamil miał ogromny żal, że narzeczona nie dała mu szansy na wcześniejsze wyjaśnienie sprawy, natomiast bliscy Julii nie kryli ulgi, kwitując jej odmowę gromkimi brawami.

Dziś dawni narzeczeni nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu. Julia próbuje na nowo ułożyć sobie życie uczuciowe, choć na pierwszym miejscu stawia teraz rodzinę. Kamil wciąż pozostaje singlem.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Paulina z "Love is Blind: Polska" spotykała się z Kamilem? Szokująca relacja

Paulina była jedną z uczestniczek "Love is Blind:Polska", które prawie nie pokazano. Utrzymywała ona jednak kontakt z większością uczestników show. Dziewczyna chcąc wesprzeć Julię i wyprzeć hejt, który na nią spadł, postanowiła ujawnić dosyć ciekawą historię o... Kamilu.

- Nie rozumiem, dlaczego cały internet się przy***a do Julii i do jej rodziny. Słuchajcie, naprawdę trzeba wam tłumaczyć po raz setny, że wy widzicie tylko fragmenty tego, co się tam działo. Po obejrzeniu ślubów ja się po prostu zagotowałam, mi serce zaczęło szybciej bić, zrobiło mi się po prostu tak źle, bo dialog, który był pomiędzy Julią a Kamilem, był dialogiem, który ja miałam w swojej poprzedniej relacji non-stop. Ty jesteś naiwna, jak możesz w to wierzyć, bla, bla, bla, bla, bla, że to ona źle odbiera sytuację, że ona jest zbyt, wiecie, emocjonalna, że jest taka, siaka, owaka. On w ogóle nie wziął odpowiedzialności za to, co zrobił - powiedziała Paulina.

Od razu powiedziała, że to nie ona dzwoniła do Julki przed programem, ale chwilę po miała z nim nietypową sytuację. Początkowo była neutralna, ale Kamil miał zaprosić ją i resztę ekipy do Norwegii.

- Atmosfera tego wyjazdu w ogóle była naprawdę bardzo fajna. Zaczęliśmy sobie żartować, pić wino, grać w gry, mówić żarty, które tylko rozumieliśmy w tamtym właśnie gronie. W międzyczasie podczas luźnej rozmowy pamiętam, że Kamil nawet mówił, że on to powinien wybrać numer trzy. Ja byłam jego numerem trzy, on też był moim numerem trzy, więc byliśmy u siebie w tej tak zwanej topce. Miałam wrażenie, że troszkę flirtujemy ze sobą [...] Dwie dorosłe osoby zaczynają flirtować, gdzieś tam siedzimy w tym jacuzzi, jest fajnie. Doszło tego wieczoru między nami do zbliżenia - relacjonowała Paulina.

Gdy rano wstała, uznała, że nic złego się nie stało, ale chłopak jej bardzo unikał. Wieczorem okazało się, że Kamil ma w Norwegii dziewczynę, którą chciał przedstawić pozostałym uczestnikom. Paulina nie postanowiła nic z tym robić, ale gdy zobaczyła reunion, próbowała rozmawiać z Kamilem. Ten do dziś jej nie odpisał.

Julia z "Love is Blind: Polska" brutalnie o programie

Julka regularnie w mediach społecznościowych broniła się przed atakami internautów. Okazało się, że po nagraniu Pauliny... otrzymała ogromne wsparcie.

- Wiem, że podjęłam dobrą decyzję, ale nie czuję się lepiej. Dalej jest mi przykro przez to wszystko, czego się teraz dowiaduję. Mam kolejny raz złamane serce. Ten tydzień był dla mnie ciężki, wylałam tyle łez i nie miałam ochoty wstawać z łóżka, ale mam nadzieję, że minie trochę czasu i będzie coraz lepiej - wyznała Julka.

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