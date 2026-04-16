Dramat gwiazdy! Nadia Fares znaleziona na dnie basenu, walczy o życie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Paryżu, w jednym z kompleksów sportowych. Według informacji francuskich mediów aktorka korzystała z basenu jak zwykle i nic nie zapowiadało tragedii. Nagle jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Świadkowie przez dłuższą chwilę nie zdawali sobie sprawy, co się dzieje. Kiedy w końcu zauważyli nieruchome ciało pod wodą, było już bardzo poważnie. Każda sekunda miała znaczenie.

Nikt nie zauważył od razu… Nadia Fares leżała pod wodą bez ruchu

Z ustaleń wynika, że Nadia Fares straciła przytomność podczas pływania i opadła na dno basenu. Niestety, nikt nie zareagował natychmiast. Aktorka mogła znajdować się pod wodą nawet przez kilka minut. To właśnie ten czas okazał się kluczowy.

Kiedy w końcu została wyciągnięta na powierzchnię, nie oddychała. Na miejscu natychmiast rozpoczęto dramatyczną walkę o jej życie. Świadkowie przystąpili do reanimacji, a następnie użyto defibrylatora, by przywrócić funkcje życiowe. Po przewiezieniu do szpitala lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu aktorki w stan śpiączki farmakologicznej. Jej stan określany jest jako bardzo ciężki, a kolejne godziny są kluczowe.

Sprawą zajęły się także służby, które analizują przebieg zdarzenia. Na ten moment nie ma jednak informacji, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Wszystko wskazuje na tragiczny wypadek.

Dla wielu fanów to szokująca wiadomość. Nadia Fares od lat była obecna na ekranie i zdobyła rozpoznawalność dzięki rolom w popularnych produkcjach, w tym filmie "Purpurowe rzeki". Później pojawiała się także w serialach i projektach międzynarodowych, budując silną pozycję w branży. Prywatnie spełniała się jako żona i matka, prowadząc życie z dala od największych skandali show-biznesu. Tym bardziej dramatyczne doniesienia poruszyły opinię publiczną.

