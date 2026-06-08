Tak uratowała Rozenka! Ukochana Maria wyciągnęła go z finansowych tarapatów

Ukrywała to przed nim. Prawda o długach Rozenka wyszła na jaw

Życie Jacka Rozenka kilka lat temu wywróciło się do góry nogami. W 2019 roku aktor doznał udaru mózgu, który na długie miesiące wyłączył go z normalnego funkcjonowania. Dramat rozegrał się podczas podróży służbowej. Gdy został odnaleziony, lekarze walczyli o jego zdrowie, a później rozpoczął się żmudny proces dochodzenia do sprawności. Rehabilitacja pochłaniała ogromne środki finansowe. Dodatkowo ograniczona możliwość pracy sprawiła, że sytuacja materialna aktora zaczęła się komplikować. Rosnące zobowiązania i kolejne rachunki stały się dodatkowym ciężarem w czasie walki o powrót do zdrowia.

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Niewiarygodny gest Marii Samuel. Aktor dowiedział się o wszystkim po czasie

W najtrudniejszym okresie na drodze Jacka Rozenka pojawiła się Maria Samuel. Dziś są małżeństwem, jednak wtedy ich relacja miała zupełnie inny charakter. Jak sama przyznała w telewizji śniadaniowej, byli po prostu bliskimi znajomymi, których z czasem połączyła przyjaźń.

Widząc problemy, z jakimi zmagał się aktor, postanowiła działać. Nie ograniczyła się jednak do słów wsparcia. Samuel zdecydowała się uregulować jego zaległości finansowe. Jak tłumaczyła, nie kierowała się kalkulacją ani oczekiwaniem wdzięczności. Uznała po prostu, że może pomóc i właśnie to zrobiła. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że Rozenek przez długi czas nic o tym nie wiedział. Dopiero później dowiedział się, że ktoś po cichu uporządkował część jego problemów finansowych. Aktor nie ukrywał zdziwienia i przyznał, że prawdopodobnie nie zgodziłby się na taki krok, gdyby wcześniej został o nim poinformowany.

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Wspominając tamten okres, Rozenek podkreślał, że po chorobie próbował odbudować swoje życie niemal od podstaw. Musiał na nowo organizować codzienność, wracać do aktywności zawodowej i walczyć o stabilizację. Właśnie wtedy wsparcie ze strony Marii okazało się bezcenne.

Początki ich znajomości sięgają działalności charytatywnej. Poznali się podczas jednego ze spotkań związanych z domem dziecka. Z biegiem czasu odkryli, że łączy ich podobne spojrzenie na życie, wspólne wartości i wzajemne zrozumienie. To właśnie te elementy stały się fundamentem późniejszego związku.

Finalnie stworzyliśmy związek, który jest niezwykły, tak mi się wydaje, bo wiele osób młodszych szuka w związku siebie, a ja, jako dojrzały człowiek, zobaczyłem przede wszystkim wspólnotę interesu, te same wartości i to mnie naprawdę zauroczyło. Wszystkie rzeczy, o których się wspomina, że spłacała jakieś tam moje długi. Ja w ogóle tego nie wiedziałem, potem to się wszystko ujawniło - powiedział w programie śniadaniowym TVP Rozenek.

Samuel zdradziła, że celowo nie informowała aktora o swojej pomocy. Była przekonana, że z dumy nie pozwoliłby jej na takie działanie. Jak się okazało, miała rację. Sam Rozenek przyznał później, że zrobiłaby wszystko, by ją od tego odwieść.

On by mi nie pozwolił - powiedziała Maria Samuel. Na co aktor odpowiedział: - To jest powód, dla którego nie wiedziałem, bo Marysia doskonale wiedziała, że jakbym się dowiedział o czymś takim, nie dopuściłbym do tego.

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