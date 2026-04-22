Jacek Rozenek bryluje na imprezie z młodą żoną u boku. Jest coraz bardziej zakochany?

Gwiazdy na premierze książki Macieja i Pauliny Orłosiów

We wtorek, 21 kwietnia odbyła się premiera książki "W związku" autorstwa Macieja i Pauliny Orłosiów, pod redakcją Magdaleny Kuszewskiej. Jest to swoisty poradnik miłosny oparty o rozmowy z ekspertami od relacji miłosnych. Na wydarzeniu zjawiło się wiele znanych twarz, w tym: Beata Tadla z partnerem, Krzysztof Gojdź z pieskiem, Helena Norowicz, Monika Richardson, Odeta Moro czy Mariola Bojarska-Ferenc.

Macieja Orłosia i Paulinę Orłoś wsparło również inne sławne małżeństwo ze sporą różnicą wieku, czyli Jacek i Maria Rozenkowie. Aktor ma za sobą wiele życiowych zawirowań. Popularny aktor dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. W młodości poślubił Katarzynę Litowiak. Uczucie dość szybko się wypaliło i nawet narodziny syna Adriana nie poprawiły ich relacji. Para rozwiodła się w latach 90.

W 2003 roku gwiazdor poślubił jeszcze wtedy mało znaną, Małgorzatę Kostrzewską. Jacek Rozenek wprowadził swoją żonę na salony, a z czasem o Małgorzacie Rozenek robiło się głośno i przebiła ona popularnością męża. Ten związek również przeszedł do historii, a byli małżonkowie od pewnego czasu układają sobie życie u boku nowych partnerów.

Jacek Rozenek z młodą ukochana u boku

Trzy lata temu wyszło na jaw, że Jacek Rozenek spotyka się z tajemniczą Marią, właścicielką firmy z branży beauty. Wiele emocji wzbudzał fakt, że kobieta jest o niego młodsza o 20 lat i jest zaledwie trzy lata starsza od jego pierworodnego syna. Dla aktora jednak to nigdy nie było przeszkodą, bo jak mówił, różnicy wieku między nimi nie da się odczuć.

Maria jest ode mnie młodsza, ale oboje jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, że dokładnie wiemy, czego chcemy od życia. Wiemy też, że kierunek, w którym zmierzamy, jest bardzo podobny i chyba właśnie ta wspólna wizja jest w związku najważniejsza - stwierdził na łamach "Twojego imperium".

Para poznała się pod koniec 2022 roku podczas imprezy charytatywnej w Porszewicach. Ich relacja rozwijała się stopniowo, a w maju 2025 roku wzięli ślub podczas kameralnej ceremonii w Kaliszu.

Maria Rozenek i Jacek Rozenek: Miłość rozkwita

Miesiące mijają i małżonkowie wkrótce obchodzić będą pierwszą rocznicę ślubu. Wiele wskazuje na to, że Jacek i Maria Rozenkowie nadal są w fazie miesiąca miodowego. Ramię w ramię przybyli, by wesprzeć inną znaną parę. Na wydarzenie promujące książkę Orłosiów weszli trzymając się za ręce.

Prezentowali się przy tym bardzo elegancko. Jacek Rozenek miał na sobie garnitur w kolorze przygaszonej zieleni. Z kolei jego ukochana od stóp do głów ubrana była w czerń. Maria na tę okazje wybrała spodnie oraz prostą bluzkę, na które zarzuciła płaszczyk o prostym kroju, ale z ozdobnym elementem przy zapięciu.

