Jacek Rozenek kiedyś i dziś. Przeszedł piekło, o którym nie wszyscy pamiętają. Dziś żyje inaczej

Anna Szubińska
2026-03-31 11:10

Dziś Jacek Rozenek kończy 57 lat i trudno o lepszy moment, by przypomnieć, jak bardzo zmieniło się jego życie. Kiedyś był częścią jednego z najgłośniejszych związków w polskim show-biznesie, dziś jest w zupełnie innym miejscu – po ciężkiej chorobie, po bolesnych zwrotach i u boku nowej ukochanej, Marii Samuel. Między tymi dwoma światami są jeszcze synowie, dramatyczna walka o zdrowie i historia, która naprawdę mogłaby posłużyć za gotowy scenariusz filmu.

Z Małgorzatą Rozenek tworzył medialne małzeństwo

Przez lata Jacek Rozenek budził zainteresowanie nie tylko jako aktor i lektor, ale też jako partner Małgorzaty Rozenek. Ich małżeństwo było szeroko komentowane, a oni sami należeli do tych par, wokół których emocje nigdy do końca nie cichły. Widzowie śledzili ich wspólne życie, kolejne etapy związku i rodzinne perypetie, a nazwisko Rozenek bardzo długo przywoływało jedno oczywiste skojarzenie.

W tamtym czasie jego życie miało zupełnie inny rytm. Było bardziej medialne, bardziej wystawione na ocenę, pełne zainteresowania i szumu, który nie znikał nawet wtedy, gdy kończyły się oficjalne wyjścia czy kolejne zawodowe projekty. To właśnie wtedy powstał obraz Jacka Rozenka, który wielu osobom do dziś siedzi w głowie – mężczyzny z show-biznesowego świata, związanego z jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce.

W tym wszystkim najważniejsi byli synowie

Za nagłówkami i plotkami było jednak coś znacznie ważniejszego niż medialna otoczka. Z małżeństwa z Małgorzatą Rozenek aktor ma dwóch synów i to właśnie oni są dziś najmocniejszym śladem tamtego etapu. Bo choć związek się skończył, a życie napisało mu zupełnie inny scenariusz, rola ojca pozostała jednym z najważniejszych punktów odniesienia.

To zresztą właśnie ten rodzinny wymiar najmocniej pokazuje, że historia Jacka Rozenka nie sprowadza się do prostego zestawienia. Po drodze jest całe życie – z jego pęknięciami, stratami, zmianami i odpowiedzialnością, której nie da się zamknąć w jednym efektownym nagłówku.

Udar zmienił wszystko w życiu Jacka Rozenka

I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co brutalnie odcięło dawne życie grubą kreską. Choroba sprawiła, że wszystko, co wcześniej wydawało się ważne, nagle zeszło na dalszy plan. Kariera, rozpoznawalność, medialny szum – to wszystko przestało mieć znaczenie, gdy najważniejsza stała się walka o zdrowie, sprawność i zwykłą codzienność.

To był ten moment, kiedy historia Jacka Rozenka przestała być opowieścią o show-biznesie, a stała się opowieścią o człowieku, który musi na nowo poukładać samego siebie. Po takim doświadczeniu nic nie wraca na dawne miejsce. Zmienia się nie tylko ciało, ale też sposób patrzenia na ludzi, relacje, pracę i przyszłość. I właśnie dlatego jego obecne życie tak bardzo różni się od tego, które pamięta kolorowa prasa sprzed lat.

Dziś u jego boku jest Maria Samuel

Nowy rozdział ma dziś zupełnie inną energię. Mniej w nim blichtru, mniej hałasu, za to więcej spokoju i wrażenia, że pewne rzeczy zostały już naprawdę przepracowane. Ważną częścią tej zmiany jest Maria Samuel, u boku której Jacek Rozenek układa dziś swoje życie. To nie jest już historia o relacji napędzanej wyłącznie ciekawością mediów. Bardziej chodzi o etap, w którym liczy się bliskość, codzienność i poczucie, że po tylu życiowych tąpnięciach można jeszcze zbudować coś od nowa. I może właśnie to najmocniej działa w tej opowieści – kontrast między dawnym życiem na świeczniku a dzisiejszą, dojrzalszą wersją samego siebie.

Jacek Rozenek kiedyś i dziś to dwie zupełnie różne historie

Dziś, w dniu 57. urodzin, Jacek Rozenek wydaje się bohaterem dwóch zupełnie różnych opowieści. W jednej jest głośny związek z Małgorzatą Rozenek, medialne emocje i życie pod lupą. W drugiej – choroba, przewartościowanie wszystkiego, synowie, którzy pozostają ważnym punktem jego świata, i Maria Samuel, z którą wszedł w nowy etap. To właśnie dlatego jego historia tak przyciąga. Bo nie jest wyłącznie opowieścią o aktorze i jego związkach. To raczej historia o mężczyźnie, któremu życie kilka razy wywróciło wszystko do góry nogami, a on musiał nauczyć się funkcjonować na nowo. I może właśnie dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, widać, jak ogromną drogę przeszedł.

