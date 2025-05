Sekretny ślub Jacka Rozenka - znamy szczegóły! "Jestem szczęśliwy" - wyznał "Super Expressowi"

Jacek Rozenek wziął tajny ślub!

Jacek Rozenek (56 l.) i Maria Samuel (36 l.) mają powody do radości. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami "Super Expressu", zakochani zostali mężem i żoną. Teraz noszą dumnie obrączki, a aktor w rozmowie z nami nie ukrywa szczęścia.

O planach ślubnych Jacka i Marii informowaliśmy jako pierwsi tutaj: Jacek Rozenek się żeni! Na liście gości zabrakło Małgorzaty Rozenek... Ślub za kilka dni!

Trzeci skromny ślub Jacka Rozenka odbył się, zgodnie z planem, w ubiegły czwartek, czyli 15 maja. Aktor tym razem, podobnie jak w przypadku pierwszej żony Katarzyny, która zmarła w 2020 roku, zdecydował się ślubować przed Bogiem. Razem ze swoją młodszą o 20 lat ukochaną wybrali na tę uroczystość jeden z kościołów w Kaliszu. Nie było fety, a "zwykła", ciepła i rodzinna uroczystość w gronie najbliższych.

Jacek Rozenek i Maria Samuel ślubowali w kościele

Jacek Rozenek nie jest jednak, póki co, bardzo wylewny w tym temacie, choć potwierdził nasze doniesienia o ślubie. Ponoć jego żona, Maria Samuel, którą poznał ponad dwa lata temu na imprezie charytatywnej w Porszewicach, nie miałaby nic przeciwko, by podzielić się większą ilością szczegółów. Jednak on, po rozgłosie jakie przyniosła mu druga żona, Małgorzata Rozenek-Majdan, nie chce powtarzać starych błędów i jest powściągliwy, prosząc o to samo ukochaną.

- Czuję się bardzo dobrze jako mąż. Jestem szczęśliwy, ale nie chcę z tego ważnego dnia w moim życiu robić medialnego wydarzenia, więc nie będę się dzielił szczegółami. Ale za życzenia dziękuję, niech szczęście trwa

- powiedział nam Jacek Rozenek. Jak się dowiedzieliśmy - na kameralnej uroczystości nie zabrakło dzieci aktora - Adriana (33 l.), czyli owocu jego pierwszego małżeństwa, Tadeusza (15 l.) i Stanisława (19 l.), których ma z Małgorzatą Rozenek-Majdan (46 l.). Ten ostatni, by być z ojcem w tym szczególnym dniu, przyleciał nawet specjalnie z Francji, gdzie od jakiegoś czasu studiuje.

Jacek Rozenek i Maria Samuel: Podróż poślubna?

Wiadomo, że teraz świeżo upieczeni małżonkowie myślą o podróży poślubnej w czasie wakacji. Choć Jacek Rozenek nie chciał nam powiedzieć nic na ten temat, udało nam się nieoficjalnie ustalić, że po ślubie razem z żoną mówił gościom, że znajdą coś na ostatnią chwilę w miejscu, gdzie będzie błogi raj.

Póki co aktor nie zwalnia tempa. Zaledwie dzień po ślubie był już w pracy, gdzie prowadził wykład dla personelu medycznego na temat komunikacji. To właśnie tam po raz pierwszy wystąpił publicznie z nową obrączką na palcu. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy szczęścia!

Galerię zdjęć pary znajdziecie pod tekstem. Chwalą się obrączkami!

