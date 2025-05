Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor we wspólnym programie? Para dostawała już propozycje. Dlaczego dotąd je odrzucali?

Według naszych informacji Jacek Rozenek (53 l.) już za kilka dni ponownie zostanie mężem. Aktor ma już za sobą małżeństwo z Katarzyną Litwiniak, z którą ma syna Adriana, oraz głośne, medialne małżeństwo z Małgorzatą Rozenek-Majdan (w chwili ślubu z Jackiem - Małgorzatą Kostrzewską). Po 10-letnim małżeństwie zostali im synowie - Stanisław i Tadeusz.

Po głośnym rozwodzie z Małgorzatą Rozenek Jacek był związany z początkującą celebrytką - Roksaną Gąską. Ta obecnie jest w związku z Emilem Stępniem, byłym mężem Dody, która jest byłą żoną Radka Majdana, który jest obecnym mężem Małgorzaty Rozenek, byłej żony Jacka Rozenka - tak, brzmi to skomplikowanie.

Ślub Jacka Rozenka: skromna uroczystość

Teraz Jacek Rozenek planuje trzeci ślub - z piękną i o 20 lat młodszą Marią Samuel. Zakochani powiedzą sobie "tak" jeszcze w maju! Tylko "Super Express" dotarł do szczegółów planów zakochanych.

Uroczystość odbędzie się pod Warszawą w malowniczej scenerii. Wśród gości zaproszeni są oczywiście synowie Jacka z poprzednich małżeństw, czyli Adrian, Stanisław i Tadeusz

- zdradza nasz informator. W tym przypadku nie ma mowy jednak o fecie, jaką zafundowała jego była żona Małgorzata Rozenek, gdy w 2016 roku wychodziła za mąż za Radosława Majdana.

Wszystko w tym przypadku będzie skromne i kameralne. Oni nie lubią afiszować się ze swoim uczuciem i nie potrzebują splendoru. Uważają, że wielkie śluby i wesela to bezsensowne wydawanie pieniędzy. A oni akurat na ich nadmiar nie narzekają. Zaprosili tylko najbliższych, którzy nie są z show-biznesu

- dodaje nasze źródło i śmieje się, że choć Małgorzata Rozenek-Majdan pozostaje w świetnym kontakcie z Jackiem, to jej na liście gości nie ma, by nie powodować niezręczności.

Jacek Rozenek i Maria Samuel - historia miłości

Gdy dwa lata temu wyszło na jaw, że Jacek Rozenek spotyka się z Marią, która jest właścicielką firmy z branży beauty, wiele emocji wzbudzał fakt, że kobieta jest o niego młodsza o 20 lat. Dla aktora jednak to nigdy nie było przeszkodą, bo jak mówił, różnicy wieku między nimi nie da się odczuć.

Maria jest ode mnie młodsza, ale oboje jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, że dokładnie wiemy, czego chcemy od życia. Wiemy też, że kierunek, w którym zmierzamy, jest bardzo podobny i chyba właśnie ta wspólna wizja jest w związku najważniejsza

- mówił Rozenek na łamach "Twojego imperium". Co ciekawe, gdy poznał ukochaną, nie wierzył już w miłość. Miał za sobą trudny czas po udarze, w którym opuściło go wiele znajomych i wydawało mu się, że już do końca życia będzie sam. Ich miłość zaczęła się od przyjaźni.

- Mogę chyba powiedzieć, że zdarzył się cud, bo nie wierzyłem, że spotkam osobę, z którą zapragnę spędzić resztę życia, a tak się stało i to jest cudowne

- mówił. Przypomnijmy, że pierwszą żoną Jacka Rozenka była Katarzyna Litwiniak, która zmarła w 2020 roku. Mężem Małgorzaty Rozenek aktor był w latach 2003-2013.

