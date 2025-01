Jacek Rozenek z partnerką niemal w wieku syna. Jego też zabrał na premierę! Skóra zdjęta z ojca

Gwiazda "Na dobre i na złe" ujawniła się jako "kobieta osobna"! Co to znaczy?

Jacek Rozenek, Maria Samuel oraz Adrian Rozenek znaleźli się wśród osób, które pojawiły się na premierze biograficznego filmu pt. "Better Man: Niesamowity Robbie Williams". Roześmiani zadali szyku na ściance, prezentując ciekawe kreacje i emanując pozytywną energią. Uwadze internautów nie umknęło, że 33-letni syn Jacka Rozenka to skóra zdjęta z ojca. Podobieństwo panów jest wręcz uderzające! Nie da się też ukryć, że wybranka aktora, 35-letnia Maria, która jest niemal w wieku jego syna, także prezentowała się zjawiskowo. Trudno się jednak dziwić, skoro kobieta pracuje w branży beauty i na pewno wie, jak o siebie zadbać. Para chętnie udziela się również charytatywnie. Jacek Rozenek stara się czerpać z życia garściami, zwłaszcza po przykrych wydarzeniach w 2019 roku, kiedy doznał poważnego udaru. Walczył także z depresją. Nowa miłość, Maria Samuel, daje mu nadzieje na lepsze jutro. - Uczucie rodziło się powoli, spokojnie i jest absolutnie wspaniałe. (...) Mogę chyba powiedzieć, że zdarzył się cud, bo nie wierzyłem, że spotkam osobę, z którą zapragnę spędzić resztę życia, a tak się stało i to jest cudowne. Cieszę się życiem, doceniam każdą chwilę, coś planuję, ale nie wybiegam daleko w przyszłość. Jestem szczęśliwy i chciałbym, abyśmy razem spędzili jesień życia - mówił Jacek Rozenek w wywiadzie z "Twoim Imperium". Niedługo później został zapytany o plany na przyszłość z kobietą. Nie zgadniecie, co powiedział. Szczegóły poniżej.

Jacek Rozenek szykuje się do ślubu z Marią Samuel? "Będę chciał ten związek zalegalizować"

Jacek Rozenek i Maria Samuel są ze sobą już od jakiegoś czasu. W kwietniu 2024 roku aktor został zapytany przez jeden z serwisów, jakie są jego plany względem kobiety w przyszłości. Wówczas Rozenek zdecydował się na szczere wyznanie i uchylił nieco rąbka tajemnicy w tym temacie.

- Udał mi się nowy związek nadzwyczaj i pewnie będę chciał go zalegalizować, ale jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków. Zastanowię się nad tym - wyznał Jacek Rozenek w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Fani nie zapominają też o jego synu, z którym pojawił się na premierze. Adrian Rozenek, będący owocem związku Jacka z aktorką Katarzyną Litwiniak, mimo początkowej niechęci do branży artystycznej ostatecznie postanowił pójść w ślady słynnego ojca. Został lektorem audiobooków, a niedawno w "Halo! Tu Polsat" opowiadał o funkcjonowaniu w rodzinie patchworkowej, czyli takiej, która powstaje w wyniku ponownego zakładania rodzin przez jednego lub oboje rodziców po rozwodzie. Fani mają nadzieję, że szczęście Jacka Rozenka będzie trwało jak najdłużej. W redakcji "Super Expressu" tego mu również życzymy.

