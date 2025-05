Niezwykłe, co dostrzegł Sebastian Karpiel-Bułecka po wyborze nowego papieża! Wspomniał o siłach nadprzyrodzonych

Pożegnały go tłumy

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Jacek Rozenek ma bardzo bogate życie uczuciowe. Kobiety w jego otoczeniu odgrywały znaczącą rolę – nie tylko jako partnerki, ale też jako matki jego dzieci i osoby, które towarzyszyły mu w najważniejszych momentach życia. Dziś aktor ponownie mówi o miłości i planach ślubnych - tym razem z Marią Samuel. Jak wyglądała jego droga do szczęścia?

Zobacz też: Jacek Rozenek z młodą ukochaną. Jest podobna do jego byłej żony Gosi Rozenek? Zobaczcie stare zdjęcia, oceńcie sami!

Wszystkie kobiety Jacka Rozenka

Pierwszą żoną Jacka Rozenka była Katarzyna Litwiniak. Ich małżeństwo nie było szeroko komentowane w mediach, ale owocem tej relacji jest najstarszy syn aktora – Adrian. Po rozstaniu ich drogi się rozeszły. Katarzyna zmarła w 2020 roku.

W 2003 roku Jacek Rozenek ożenił się z prawniczką Małgorzatą Kostrzewską, która wówczas była nieznana szerokiej publiczności, a dziś — jako Małgorzata Rozenek-Majdan — należy do grona najpopularniejszych celebrytek w polskim show-biznesie. Ich związek wydawał się być udany. Doczekali się dwóch synów: Stanisława (ur. 2006) i Tadeusza (ur. 2010). Choć ich relacja zakończyła się rozwodem w 2013 roku, pozostają w dobrych kontaktach.

Zobacz też: Jacek Rozenek weźmie trzeci ślub?! Znajomy się wygadał

Po rozwodzie aktor przez jakiś czas pozostawał singlem, aż w 2018 roku u jego boku pojawiła się nowa partnerka – Roksana Gąska. Ich relacja wzbudzała ogromne zainteresowanie głównie ze względu na dużą różnicę wieku. Rozenek i Gąska nie ukrywali się z uczuciem - chętnie brylowali razem na ściankach, udzielali wspólnych wywiadów i deklarowali poważne zamiary. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu, a po rozstaniu każde poszło w swoją stronę.

Obecnie serce Jacka Rozenka należy do Marii Samuel – kobiety spoza świata show-biznesu, z którą aktor znalazł upragniony spokój. Para planuje ślub, a Rozenek nie ukrywa, że w tej relacji odnalazł równowagę i miłość. Maria towarzyszyła mu w trudnych momentach – również w czasie choroby i rehabilitacji po udarze. Według bliskich pary to właśnie dzięki niej aktor zyskał nową energię do życia.

Zobacz też: Tak wygląda najstarszy syn Jacka Rozenka! Małgorzata Rozenek przez dekadę była jego macochą. "Była ważną osobą"

Zobacz naszą galerię: Jacek Rozenek miał burzliwe życie uczuciowe

Sonda Wzruszasz się na ślubach? Tylko jeśli to ślub moich bliskich Tak, zawsze! Nie, nie ruszają mnie takie rzeczy To zależy