Kim jest partnerka Jacka Rozenka? Maria Samuel jest niewiele starsza od syna aktora

Jacek Rozenek: Do trzech małżeństw sztuka?

Jacek Rozenek (56 l.) ma za sobą wiele życiowych zawirowań. Popularny aktor dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. W młodości poślubił Katarzynę Litowiak. Uczucie dość szybko się wypaliło i nawet narodziny syna Adriana (33 l.) nie poprawiły ich relacji. Para rozwiodła się w latach 90. W 2003 roku gwiazdor poślubił jeszcze wtedy mało znaną, Małgorzatę Kostrzewską.

Aktor wprowadził swoją żonę na salony, a z czasem o Małgorzacie Rozenek (46 l.) robiło się głośno i przebiła ona popularnością męża. Małżeństwo Rozenka i "Perfekcyjnej pani domu" rozpadło się po dziesięciu latach. Byli małżonkowie wychowują wspólnie dwóch synów - Stanisława (ur. 2006) i Tadeusza (ur. 2010).

Po rozstaniu z drugą żoną u boku Jacka Rozenka pojawiła się o 20 lat młodsza Roksana Gąska. Aspirująca celebrytka ochoczo pozowała z ukochanym do zdjęć. Para podobno planowała ślub, ale odeszło to w zapomnienie, gdy aktor zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. Po udarze mężczyzna zmagał się z wieloma problemami, również finansowymi. Pomocną dłoń wyciągnęła do niego wtedy była żona.

Jacek Rozenek i Maria Samuel: Kim jest ukochana aktora?

Aktorowi po długim pobycie w szpitalu oraz rehabilitacji udało się powrócić do zdrowia. Jednak po kolejnych nieudanych związkach przestał wierzyć w to, że uda mu się znaleźć miłość. Wszystko zmieniło się, gdy na jego drodze stanęła Maria Samuel (35 l.). Poznali się kilka lat temu podczas imprezy charytatywnej w Porszewicach. Mimo dwudziestoletniej różnicy wieku, połączyły ich wspólne pasje. Ukochana aktora jest specjalistką od makijażu permanentnego. Posiada również własną firmę, która specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń ze stylizacji oraz makijażu. Angażuje się również w pomoc innym.

To było coś innego, niż nagłe zakochanie się. Ja najpierw zakochałem się w Marysi świecie. Spojrzałem w tych Porszewicach na jej świat, na to co Marysia mówi i robi, na jej zaangażowanie i mądrość. I miałem wrażenie, że ją znam od dawna. Byłem wtedy już po udarze, po ciężkich doświadczeniach. Naprawdę nie byłem skupiony na miłostkach. Wydawało mi się, że nie potrzebuję już żadnej damsko-męskiej relacji. Byłem pogodzony z tym, że będę sam - wspominał aktor w rozmowie z "Super Expressem".

Samuel dodała, że łączy ich relacja oparta na wzajemnym szacunku, empatii i uzupełnianiu się. Od pamiętnego spotkania są niemal nierozłączni. Początkowo ukrywali się ze swoim uczuciem. Jacek Rozenek posunął się nawet do tego, że podczas jednego ze wspólnych wyjść, nazwał Marię swoją bratanicą. Prawdopodobnie chciał w ten sposób uniknąć komentarzy dotyczących różnicy wieku. Maria jest bowiem zaledwie o kilka lat starsza od najstarszego syna aktora. Niedawno razem z Adrianem pojawili się na premierze filmu.

Jacek Rozenek nie ukrywał swoich ślubnych planów. Już w ubiegłym roku wyznał, że zamierza zalegalizować związek z Marią Samuel. Wybrali się nawet na pokaz biżuterii, ale aktor nie znalazł tam odpowiedniego pierścionka. Kilka tygodni temu znajomy zakochanych zdradził, że para naprawdę weźmie ślub! Data jest wyznaczona na maj.

