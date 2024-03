54-letni Jacek Rozenek planuje ślub z młodszą o 20 lat partnerką! Aktor jest zakochany po uszy!

Jacek Rozenek to jeden z najbardziej lubianych przez Polaków aktorów. Widzowie mogą oglądać go w serialu "Barwy Szczęścia". Choć ostatnie lata nie był dla niego najłatwiejsze, to teraz śmiało można powiedzieć, że aktor przeżywa drugą młodość. Wszystko za sprawą miłości. Nową partnerką aktor jest 20 lat kobieta o imieniu Maria. Jacek Rozenek nie kryje już związku i chętnie pokazuje się z ukochaną na premierach filmowych. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, czy planuje stanąć na ślubnym kobiercu ze swoją wybranką. Poznajcie szczegóły!

Jacek Rozenek planuje ślub ze swoją ukochaną! "Udał mi się nowy związek nadzwyczaj"

Ostatnio Jacek Rozenek był gościem na premierze teatralnej, wyjątkowo był sam. Jednak jak wyjaśnił w wywiadzie, jego ukochana nie mogła się zjawić.

- Proszę mi wybaczyć zasłonę mojej prywatności. Jak widać, na spektaklu jestem sam, ale dlatego, że moja partnerka nie mogła ze mną przyjść - powiedział dla "JastrząPost"

W rozmowie z "JastrząbPost" wyznał, czy planuje sformalizować swój związek.

- Udał mi się nowy związek nadzwyczaj i pewnie będę chciał go zalegalizować, ale jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków. Zastanowię się nad tym - stwierdził.

