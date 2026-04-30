Justyna z "Rolnik szuka żony" to najmłodsza rolniczka 13. edycji. "Wiek nie jest wyznacznikiem dojrzałości"

Kiedy rówieśnicy Justyny dopiero zaczynają myśleć o dorosłym życiu, ona ma już własną ziemię i marzy o założeniu rodzinę. 21-latka zajmuje się hodowlą trzody chlewnej, produkcją roślinną, a do tego ma maliny i truskawki.

Stało się tak, ponieważ od małego już jestem wdrożona w gospodarkę, w pracę na gospodarstwie

– tłumaczy bohaterka "Rolnik szuka żony" w rozmowie z "Super Expressem".

Swoją przygodę z własnym kawałkiem ziemi zaczęła dzięki programowi Młody Rolnik. Dziś czynnie pomaga też na większym gospodarstwie rodziców. Na uczelni mało kto się domyślał, kim naprawdę jest.

Dużo osób na uczelni, widząc mnie przychodzącą na zajęcia, nie wierzyło, że ja mam gospodarstwo, że jeżdżę traktorem

– wspomina z uśmiechem Justyna.

Nie przegap: Bohaterkę 13. edycji "Rolnik szuka żony" porównują do znanej gwiazdy z serialu. Wprost mówi o wymaganiach i poświęceniu

Studia, gospodarstwo i makijaż - wyjątkowa rolniczka w "Rolnik szuka żony"

Justyna studiuje elektrotechnikę. Kierunek techniczny, inżynierski – i przy tym prowadzi własne gospodarstwo. Brzmi jak przepis na brak snu, ale ona podchodzi do tego spokojnie.

Jeżeli ktoś chce, to pogodzi wszystko. Ja godzę. Pracuję i studiuję

- mówi nam.

Do tego dochodzi jeszcze jedna pasja, która nieco zaskakuje: makijaż. Justyna lubi się malować, ale też chętnie maluje swoją rodzinę i siostry przy różnych okazjach. Rolniczka, inżynierka i wizażystka w jednym.

Czy 21 lat to nie za mało na miłość w telewizji?

Jako najmłodsza rolniczka 13. edycji "Rolnik szuka żony", Justyna musiała się zmierzyć z pytaniem, które pada regularnie: czy to nie za wcześnie?

Nie wydaje mi się. Jest dużo takich spekulacji. Jednak jestem dojrzałą osobą i szukam dojrzałego partnera

- odpowiada bez wahania.

Wiek nie jest wyznacznikiem, czy ktoś jest dojrzały, czy nie. Jeżeli ktoś jest niedojrzały, no to może być całe życie niedojrzały.

Mężczyzna, którego szuka, musi być konkretny, ambitny, zaradny i pewny siebie - a jednocześnie czuły i dobry. Justyna przyznaje, że większą uwagę zwraca na wysokich, ciemnookich brunetów. Nie zaakceptowałaby palenia papierosów. Partnerstwo oznacza dla niej szczerość, szacunek i pełne zaangażowanie w relację.

Komentarze? Justyna z "Rolnik szuka żony" stara się nie czytać

Popularność po emisji wizytówek w "Rolnik szuka żony" ma też swoją ciemną stronę. Justyna przyznaje, że internetowe komentarze w jakiś sposób ją dotknęły.

W jakiś sposób to mnie dotknęło, bo to jest takie zderzenie się. Mam przy sobie moją przyjaciółkę Martynkę, która bardzo mnie wspiera. Mam przy sobie bliskich, którzy też mnie ogromnie wspierają. Także próbuję, żeby to na mnie nie działało.

Bardzo ważną osobą w jej życiu jest też siostra Ewa. To ona - razem z resztą bliskich - stanowi dla Justyny oparcie w tym wszystkim, co niesie ze sobą udział w programie.

21-latka z Podkarpacia będzie miała szansę znaleźć miłość w programie? Kod QR do zgłoszeń znajdziecie w naszej galerii.

Justyna ma 21 lat i szuka miłości w "Rolnik szuka żony"