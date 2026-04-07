21-latka walczy o miłość w "Rolnik szuka żony". Internauci nie wytrzymali

Rolnik szuka żony 13 - co wiadomo?

Telewizyjny hit TVP1, czyli emitowany od 2014 roku program „Rolnik szuka żony”, to prowadzona przez Martę Manowską polska adaptacja formatu „The Farmer Wants a Wife”. Cały proces rozpoczyna się od specjalnego odcinka zerowego, w którym kandydaci prezentują swoje sylwetki, by zachęcić widzów do wysyłania listów. Spośród wszystkich zgłoszonych osób, finałowa piątka z największą liczbą wiadomości przechodzi do etapu randek, a ostatecznie troje wybranych pretendentów trafia do gospodarstw rolników, by przekonać się, czy pasują do ich codziennego życia.

W święta Wielkanocne ogłoszono uczestników 13. edycji "Rolnik szuka żony":

29-letniego Mariusza,

57-letnią Agatę,

27-letniego Karola,

32-letniego Piotra,

30-letniego Dawida,

21-letnią Justynę,

37-letniego Łukasza

31-letniego Wiktora.

Marta Manowska o "Rolnik szuka żony"

Kontrowersje wokół 13. edycji Rolnik szuka żony. Justyna pod ostrzałem fanów

Już przed startem "zerowego odcinka" internauci zaznaczali, że niektórzy uczestnicy najnowszego sezonu "Rolnik szuka żony" są zbyt młodzi na ten program. Szczególnie wiele zastrzeżeń było do Justyny. Nikt jednak się nie spodziewał, że dziewczyna ma zaledwie 21 lat. To w święta Wielkanocne wywołało lawinę w dyskusji w mediach społecznościowych. Fani zaczęli nawet podważać sens programu - nie wierzą młodej uczestniczce w czyste intencje, a sugerują raczej chęć wybicia się w mediach oraz uzyskanie sporych zasięgów. Co jeszcze zauważyli internauci?

Osoby przynajmniej do 30-stki nie powinny mieć prawa występu do tego programu, jedyne czego szukają takie osoby to zdobycia zasięgu, wiele już było takich osób...

Jakie są kryteria tego programu? Jak atrakcyjna kobieta w wieku 21 lat nie może sobie znaleźć miłości?

Wymagań tyle, jak na księcia z bajki przystało xD Nie zazdraszczam 😁

Pierwszy raz w historii rolnika Marta przywiezie listy przyczepą 😁

Wszyscy jednak są zgodni co do wieku Justyny. Wątpią w to, że 21-latka z gospodarstwem może nie mieć powodzenia w okolicy. Zaczęli powątpiewać w sens całego programu. Początkowo miał on pokazywać w końcu rolników szukających miłości. A w 13. edycji pojawia się coś innego.

- Jeden ma biznes, jeden szuka niby miłości, a pani widać, że atencji. Dziwne zestawienie ludzi. Założenie programu miało być inne, zobaczymy - napisał jeden z internautów

