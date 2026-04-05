"Rolnik szuka żony" - co wiemy o formacie?

"Rolnik szuka żony" to od 2014 roku wielki hit TVP1, prowadzony przez Martę Manowską na licencji "The Farmer Wants a Wife". Program zaczyna się od "odcinka zerowego", w którym uczestnicy prezentują swoje wizytówki, czekając na listy od zainteresowanych. Pięcioro rolników z największą liczbą zgłoszeń zaprasza kandydatów na randki, a finałową trójkę gości w swoich domach.

Polskie show wyróżnia niespotykana skuteczność - dzięki niemu powstało kilkanaście małżeństw, a na świat przyszło wielu "rolnikowych" potomków. Uczestnicy tacy jak Bardowscy stali się gwiazdami sieci.

TVP ogłosiło listę rolników, którzy powalczą o jak największą liczbę listów w 13. edycji programu "Rolnik szuka żony". W skrócie, oto oni:

Mariusz - ma 29 lat, mieszka w woj. małopolskim. Zajmuje się hodowlą bydła oraz uprawą zboża, kukurydzy, soi i ziemniaków Agata - ma 57 lat, mieszka na Podlasiu. Razem z synem prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję mleka Karol - ma 27 lat. Prowadzi hodowlę bydła opasowego, uprawia zboża, buraki cukrowe oraz rośliny motylkowe, a także pomaga przy hodowli trzody chlewnej. Piotr - ma 32 lata, mieszka na Mazowszu. Prowadzi gospodarstwo sadowniczo-warzywnicze, zajmując się głównie uprawą truskawek oraz sadów jabłoni. Dawid - ma 30 lat, mieszka w woj. warmińsko-mazurskim. Uprawia kukurydzę oraz prowadzi hodowlę bydła mlecznego. Justyna - ma 21 lat, mieszka na Podkarpaciu. Prowadzi hodowlę trzody chlewnej oraz wspomaga rodziców w pracach na ich gospodarstwie. Łukasz - ma 37 lat. Zajmuje się hodowlą bydła szkockiego oraz uprawą ekologicznych warzyw w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Wiktor - ma 31 lat, mieszka w Małopolsce. Prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła i owiec.

W galerii zdjęć znajdziecie informacje o rolnikach oraz zobaczycie, jak wyglądają!

Jak wysłać list do "Rolnik szuka żony 13"?

Na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl znajduje się formularz, który należy wypełnić. Następnie wysyła się list na adres "Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa" z dopiskiem z imieniem wybranego kandydata, np. "AGATA", czy "MARIUSZ". Wybrane listy będą potem czytane do antenie, a produkcja skontaktuje się z konkretnymi osobami.