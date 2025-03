Jacek Braciak szpanuje autem za milion złotych! Nie uwierzycie, co wozi w swoim Porsche. Mamy zdjęcia

Totalnie odmieniona Szapołowska "pojechała" po Pavlović! Zdecydowała, co dalej z tańcem

Aktor Jacek Braciak okazuje się być wielkim fanem motoryzacji. Już na sam dźwięk silnika jego nowego auta ludzie, idący chodnikiem, zaczynają się oglądać. Gwiazdor "Rodzinki.pl" i takich filmów jak "Kler", wozi się lśniącym, czarnym "porszakiem". W ostatnich latach nieźle dorobił w reklamach - m.in. popularnej sieci supermarketów czy telewizji cyfrowej. Nic więc dziwnego, że stać go na auto jak ze snów. Odpicowana wersja kultowego Porsche 911 kosztuje prawie milion złotych! Samochód przyspiesza do setki w zaledwie 3 sekundy i wyciąga 312 km/h.

Aktora zauważyliśmy ostatnio, gdy zawitał na stację benzynową, gdzie zatankował aż za 400 zł. Na bogato!

I choć za kółkiem takiego samochodu można się poczuć jak król życia, Jacek Braciak nie zapomina o przyziemnych, ale jakże ważnych sprawach. W swoim aucie wozi więc wielorazową, materiałową torbę na zakupy. Gdy trzeba, chwyta ją do ręki i pędzi do sklepu ze zdrową żywnością. Jak dobrze, że ekologia jest dla niego tak samo ważna, co lans w nowej bryce.

Samochody Jacka Braciaka

Widać, że Jacek Braciak kocha dobre i naprawdę drogie samochody. Jeszcze niedawno poruszał się po stolicy ogromnym, czarnym mercedesem G klasa 400D, którego wartość przekracza 600 tys. zł. Widywany był też w ogromnym Land Roverze Discovery wartego około 500 tys. zł.

